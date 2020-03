Se billedserie Sognepræst Janne Ortved Melcher holder et vågent øje med gravene på kirkegården ved Strøby Kirke. Er der visne blomster eller andet, der tyder på manglende besøg sørger hendes grønne fingre for, at der igen er pænt. Foto: Jeppe Hee Rømer

Send til din ven. X Artiklen: Præster udfører havearbejde for karantæneramte borgere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Præster udfører havearbejde for karantæneramte borgere

Stevns - 24. marts 2020 kl. 18:20 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Præstekjolen er byttet ud med havehandskerne for de to sognepræster Store Tårnby, Valløby og Strøby Kirker, Janne Ortved Melcher og Johanne Kirstine Arendt. De to præster tilbyder at passe folks grave, hvis borgerne ikke selv har mulighed for at komme til kirkegården.

Graverne er sendt hjem, og selvom præsternes havearbejde ikke er på samme niveau som de uddannede, fjerner de visne blomster, flytter lidt rundt og tager et billede af graven, så man kan besøge den digitalt.

Janne Ortved Melcher forklarer, at mange er vant til at besøge deres kæres grav jævnligt, men ikke alle kan eller tør nu komme på kirkegården og besøge den afdøde.

- Der er mange ældre, som er vant til at komme på kirkegården hver dag, men nu sidder de i isolation, og derfor er det en lettelse for dem, hvis de får et billede af graven, udtaler Janne Ortved Melcher.

Viser kærlighed

Idéen til tiltaget fik Janne Ortved Melcher, da hun ordnede sin fars grav og sendte et billede til sin mor. Hun blev så glad, at Janne Ortved Melcher nu vil udbrede det til alle de borgere, som har behov for det.

Et besøg ved en grav er for mange en måde at vise kærlighed til den afdøde, forklarer Janne Ortved Melcher. Man kan ikke længere drage omsorg for det levende menneske og derfor må man ty til graven, som bliver et symbol på personen. Derfor kan det være hårdt for borgere, der nu ikke kan besøge og passe graven.

Janne Ortved Melcher har allerede været forbi den første grav. En far til en borger i Borup. Hun fortæller, at hun som præst slet ikke kan lade være med at tilbyde sin hjælp.

- Når jeg nu ikke kan mødes med folk fysisk, må jeg jo vise kærlighed til min næste gennem andre gerninger, siger hun.

Kirken til folket

Som mange andre er præsterne i disse dage udfordret på deres arbejdsliv, for næsten alt, hvad de plejer at foretage sig, er enten aflyst eller udskudt. Konfirmationer holdes i august, bryllupper aflyses og præsterne frarådes at møde borgere til sjælesorg og samtale. Det foregår over telefonen, men fungerer hverken ligeså godt eller tager ligeså lang tid som ved personligt fremmøde.

Derfor forsøger de to præster med et andet nyt tiltag at sikre, at kirkens brugere får mulighed for at følge kirkens arbejde, selvom der er lukket.

»Når folk ikke kan komme i kirken, må kirken komme til folket.« Sådan skriver de i et opslag på Facebook, hvor de samtidig fortæller, at de løbende vil fortælle historier med baggrund i kirkens inventar. Det resulterer blandt andet i billeder inde fra Strøby Kirke, som ellers er lukket på grund af skimmelsvamp.