Se billedserie Den nye bestyrelse i Store Heddinge Rotary Klub. Fra venstre Karl Peter Andersen, Axel Mølgaard Andersen, Martin Steen Andersen og Stig Højberg-Jensen. Jens Johansen og Carl Skou var ikke til stede. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Præsidentskifte i en brydningstid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Præsidentskifte i en brydningstid

Stevns - 12. august 2021 kl. 05:59 Kontakt redaktionen

Det har været et meget anderledes år for Rotary i Store Heddinge - ligesom i alle andre af landets klubber og foreninger. Men nu har en ny præsident taget over.

En Rotary Klub skifter præsident og bestyrelse hvert år. Det gælder også i Store Heddinge Rotary Klub, hvor advokat Martin Steen Andersen netop er tiltrådt som præsident for perioden frem til sommeren 2022.

- Det er synd for de to foregående bestyrelser, at så meget har været nødt til at foregå via nettet på grund af covid-19, men de har klaret det godt. Jeg håber, at mit år, nu efter masse-vaccinationerne, kan stå i samværets tegn, siger den nytiltrådte præsident.

Han håber også, at den internationale ungdomsudveksling, som Store Heddinge Rotary Klub lægger så megen vægt på, kommer i gang igen.

- Om ikke i dette Rotary-år, så i hvert fald i næste, siger Martin Steen Andersen, der også er kendt som advokat i Store Heddinge.

Hans far - B. Steen Andersen, der blev optaget som medlem af Rotary, da den nye præsident var to år gammel, og som derfor nu har været medlem i 50 år - blev tidligere i sommer af den afgående bestyrelse udnævnt til honorært medlem.

Han rejste sig og sagde følgende:

»Så blev jeg altså æresmedlem, og jeg vil sige tak for æren. Tænk, at jeg har været medlem af vor klub i 50 år og egentlig aldrig tænkt at stoppe. Da jeg blev medlem i 1971, var det ligesom lidt fint at blive opfordret. Sådan er det vel ikke mere, og det er jeg ked af.

Rotary er noget særligt. Det skal vi ikke skjule. Vi skal dyrke det særlige og være stolte over vor klub. Rotary er stedet, hvor mange meget forskellige mennesker mødes og lærer at respektere hinanden og blive gode kammerater«

Han fortsatte med følgende ord:

»Som noget helt unikt har vi en helt fri talerstol, hvor medlemmerne på skift har adgang til at ytre sig. Det er virkelig min mening, at mange medlemmer har lært noget på talerstolen. Lært at mene noget og formulere sig og blive spændende, frie mennesker. Mit budskab er, at vi skal værne om vor klub og være trofaste. Vi skylder Rotary mere, end vi tænker på.

»Det har bestemt ikke været noget let år at være præsident og bestyrelse. Det har været et stort arbejde, og det skal de hyldes for.

Den nye bestyrelse ønsker jeg held og lykke. Naturligvis er jeg stolt over at min søn: Martin skal være præsident 2021-2022.«

Foruden den nye præsident består den nye bestyrelse af Carl Skou som vicepræsident, Stig Højberg-Jensen som sekretær, Axel Mølgaard Andersen som kasserer og Karl Peter Andersen som klubmester, mens Jens Johansen er præsident elect, det vil sige, at han er udpeget som den næste præsident i klubben.