Præsidentskifte i Rotary-klubben

Den afgående præsident: gårdejer Kjeld Bjerg Nielsen, glædede sig i sin beretning over god tilslutning til møderne, hvor mange interessante foredrag på Hotel Stevns og lige så interessante udemøder hos erhvervsvirksomheder har bidraget til at opretholde et præg af »miniuniversitet« - fra Smede- og Maskinværkstedet på Vindspinderivej i Strøby med dets egen udvikling af spændende specialmaskiner, over Danish Agro, et foredrag om, hvad droner kan bruges til, til Vattenfalls arbejde på den danske del af Kriegers Flak.