Postnord Danmark Rundt runder Stevns

Stevns - 07. december 2017

Den femte og sidste etape i næste års Postnord Danmark Rundt byder på en fantastisk smuk rute med start i Faxe, der er med som startby for første gang i løbets historie.

Fra Faxe kører rytterne ud til kysten, hvor man fra Faxe Ladeplads kører nordpå og ind i Stevns Kommune, hvor man kører forbi Rødvig, Stevns Klint, Store Heddinge, Hårlev, Vallø Slot og videre til Køge. Derfra går turen så via Karlslunde Strand og Vallensbæk, inden der afsluttes med de traditionsrige 10 omgange på Frederiksberg.

- Det her har vi arbejdet på i Visit Sydsjælland Møn-regi igennem lang tid. Det er simpelthen resultatet af det arbejde, vi ser nu, og vi kan derfor også glæde os over, at være med i det samarbejde. Der er jo ikke nogen tvivl om, at al den opmærksomhed, der er omkring Postnord Danmark Rundt, så vil Stevns få en masse positiv omtale og medieopmærksomhed, som er ubetalelig på anden måde, siger borgmester Mogens Haugaard Nielsen i forbindelse med, at ruten kommer forbi Stevns i 2018.

Han er slet ikke i tvivl om, at det er fordi man har stået sammen om at få cykelløbet hertil, at det er lykkedes.

- Det er da ikke nogen hemmelighed, at vi her i Stevns Kommune gerne havde set, at vi havde fået enten et start- eller målområde. Det er så Faxe, der har fået det denne gang. Men vi må arbejde på, at det kommer til Stevns næste gang. Vi kan dog kun være stolte over, at ruten løber hele vejen ind igennem vores smukke kommune, lyder det fra borgmesteren.