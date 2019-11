Portrætter af 10 frivillige, som borgmesteren går og praler af

Se billedserie Formanden for Stevns Fotoklub: Bente Magelius er selv én af de 10 frivillige, som er portrætteret på udstillingen. Foto: Henrik Fisker

Stevns - 22. november 2019 kl. 19:44 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Egentlig har de frivillige altid været der. Dem, som med deres engagement og flid gør en indsats for andre uden at få løn for det - hvad enten det er som aktiv i en beboerforening, ekspedient i en genbrugsbutik, samtaleven med en ensom medborger eller træner i en idrætsklub.

Forskellen fra tidligere er måske bare, at de frivillige er blevet mere synlige. I Stevns Kommune er der kommet et frivillighedscenter med en daglig leder og en bestyrelse, der på forskellig vis gør tilværelsen som frivillig lidt mere behagelig og tillokkende. Og som samtidig er med til at tale selve det at være frivillig op - kort sagt vise omverdenen, at frivillighed er noget, som vi skal sætte pris på som samfund.

En ny måde at gøre det på er at vise omverdenen, hvem der er frivillige og lade dem fortælle med egne ord, hvorfor de er det. Det er baggrund for en vandreudstilling, som onsdag eftermiddag så dagens lys i novembermørket på Frivillighedscentret i Hårlev. 10 portrætter af frivillige, som med deres billede og ord viser vejen for andre, som enten nyder godt af deres arbejde eller måske selv kunne tænke sig at blive frivillige.

Udstillingen blev åbnet af Frivillighedscentrets formand Johnny Andersen og borgmester Anette Mortensen i fællesskab. Sidstnævnte nævnte i sin tale, at hun selv har været frivillig i gymnastikkens verden og stadig er det.

- Lad mig bare sige det lige ud: Jeg er simpelt hen stolt af at være frivillig, og det håber jeg også, at alle I andre frivillige her i dag er. Det har I grund til! Vi har utroligt mange frivillige i de over 200 foreninger, som spænder bredt lige fra sport i alle mulige afskygninger, spejder, aktivt seniorliv og meget mere. Tilsammen er I faktisk Stevns' meget stærke kendetegn, som jeg gerne praler af, når jeg er ude omkring, sagde hun.

Anderledes fotoopgave

Ideen til udstillingen kommer fra Frivillighedscentrets daglige leder: Lena Bjerrum Bach, som blev inspireret af en anden vandreudstilling - den fra foreningen Propa, hvor en lille håndfuld mænd brød et tabu og stod frem med deres historier om, hvordan de lever med prostatakræft.

- Jeg tænkte, at den model måtte vi kunne bruge til at profilere de frivillige på Stevns, siger Lena Bjerrum Bach.

Sammen med sin bestyrelse kontaktede hun Stevns Fotoklub og inviterede dem til et samarbejde. Efter flere møder blev aftalen, at fem medlemmer af fotoklubben meldte sig til at fotografere hver to frivillige, som Lena Bjerrum Bach fandt frem. De 10 frivillige skulle være villige til at blive profileret med navn og stort billede.

- Det har været en anderledes opgave, for ikke så mange af os er vant til at lave portrætfotos. Det blev lidt af en udfordring at spore sig ind på, siger Sabine Kleinhout, der er én af de fotografer, som bed på opgaven.

Resultatet blev 10 ret forskellige billeder - nogle helt tæt på, andre med modellen i fuld figur fotograferet i den sammenhæng, som han eller hun fungerer i som frivillig.

At se et frø vokse op

Tre af de 10 frivillige, som er portrætteret, havde ordet ved ferniseringen på Frivillighedscentret. Mens Orla Nielsen, formand for modeljernbaneklubben Stevnstoget, slog fast, at han primært er draget af det organisatoriske arbejde, slog Sophie Jørgensen - formand for Stevns Friluftsscene - at det er »skidesjovt« at spille skuespil for andre.

- At se et frø blive sået og at se det vokse op og blive til en smuk blomst - sådan er det at lave en forestilling, sagde hun.

Udstillingen vil efter Frivillighedscentret rykke videre rundt på Stevns. Næste stop er SuperBrugsen i Hårlev og dernæst rådhuset i Store Heddinge.