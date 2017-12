Se billedserie - Jeg bor inden for en radius af få hundrede meter af mit barndomshjem. Jeg er født ovre på den anden side af vejen og har mine forældre boende i gåafstand, fortæller Anette Mortensen på sin hjemmebane. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Portræt: Familien og vennerne er Anettes stærke rygstød

Hvis der er én sang, der passer godt på Anette Mortensens hverdag, må det være H.C. Andersens smukke hymne: I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme.

I sangen - der af nogle betegnes som den bedste nationalsang, som vi aldrig fik - hedder det i anden linje i første vers: Der har jeg rod, derfra min verden går.

Anette Mortensen bor i Strøby Egede, som i hendes optik er det bedste sted i verden at bo. Tæt på havet, tæt på skoven, tæt på skolen, tæt på indkøbsmuligheder. Og ikke mindst tæt på den verden, som har været hendes i næsten 40 år.

- Jeg bor inden for en radius af få hundrede meter af mit barndomshjem. Jeg er født ovre på den anden side af vejen og har mine forældre boende i gåafstand. Det er guld værd at have en mor, som passer mine børn og nogle gange vasker vores tøj. Og her i en travl valgkamp, hvor jeg ikke altid har været hjemme til spisetid, har sat en portion mad i køleskabet, siger hun.

Anette Mortensen har de senere år gået hjemme, hvor hun har ordnet regnskabet i sin mands byggefirma: KM Byg Valløby. Så har der været nogen hjemme, når Kasper på syv og Frederikke på 11 år kom hjem. Kim - hendes mand - arbejder meget, for ud over byggefirmaet arbejder han i treholdsskift som fuldtidsansat indsatsleder i Københavns Politi.

- Han er vant til at arbejde meget. Det ligger i hans gener, for sådan er han opdraget, siger hans kone gennem de seneste 13 år.

Hjerteveninden

Anette Mortensen tager imod i murermestervillaen på Opalvej og byder indenfor til kaffe og småkager i samtalekøkkenet. Her har familien boet i lidt over et år, hvor de rykkede fra Valløby. Det var slet ikke meningen, at de skulle flytte.

- Det er Katrines skyld, bedyrer Anette Mortensen.

Katrine er hjerteveninden, som den kommende borgmester kan dele alt med. Hun hedder Schou til efternavn og er ejendomsmægler, leder af Danboligs filial i Store Heddinge og lige så meget Strøby Egede-pige som Anette.

- Hun ringede en dag og sagde: Du skal flytte! Det tror jeg ikke, svarede jeg - men hun insisterede. Hun havde reserveret et hus til os, som lå lige midt i det hele - og med plads på grunden til at udvide til Kims firma. Da vi så huset, var vi solgt, og vi valgte at købe allerede inden, at vi havde solgt det gamle. Det er jo ellers imod alle regler, griner Anette Mortensen.

Historien om Anette Mortensen begynder i marts 1978. Heraf følger, at den kommende borgmester fylder 40 år til foråret, men »det er jo bare et tal«, som hun bedyrer. I hvert fald har hun ikke haft tid til at overveje, hvordan den runde fødselsdag skal fejres.

- Men det bliver ikke på rådhuset, siger hun med henvisning til balladen om en københavnsk borgmesters bryllupsreception i rådhusets store hal.

Barndomsårene

Den første barndom tilbragte Anette hjemme hos Mor og Far. Ind imellem kom Mormor fra Hellested og passede hende og hendes fire år yngre lillebror. På vejen boede der en pige, der hed Janni, og de to legede ofte med hinanden.

- Da jeg var fem år, syntes mine forældre, at jeg skulle socialiseres. Så kom jeg i en halvdages børnehave på Acacievej. Der findes vist ikke mange af den slags tilbud i dag, men måske er behovet der for noget pasning, der varer kortere end hele dagen, siger Anette.

Skoletiden begyndte i 1984 og varede i 10 år. Anette kom i B-klassen og have Anne Milø som klasselærer fra først til sidst. Hun husker hende stadig som et fast holdepunkt i tilværelsen, men trods det synes hun i dag, at det er sundt at skifte lærerne ud undervejs i skoleforløbet, for alle kan ikke være lige gode til at undervise små og store børn, mener hun.

Spejderliv

- Jeg fik en meget god veninde i skoletiden: Christa Knaack, som nu er flyttet til Norge, men som jeg stadig holder kontakten til. Vi gik til spejder sammen i Stevns Nord, og jeg har mange gode minder fra den tid. Det var her, at jeg fik smag for friluftslivet med bål, snobrød og natløb - og jeg endte som både tropsfører og spejderleder. I dag er jeg ikke så meget teltpige mere, men vi havde det sjovt i vores gruppe, som hed Dionyssos - opkaldt efter vinens gud i den græske mytologi. Det var lidt spændende, selv om vi ikke havde at drikke vin endnu, fortæller Anette.

I skolen blev hun næstformand i elevrådet, og på Køge Gymnasium kom hun også i elevrådet som menigt medlem. Her blev hun student i 1997 med matematik, biologi og idræt på linje.

Siden uddannede hun sig til ergoterapeut på skolen i Næstved og afsluttede med en bachelor i 2003. Så sendte hun en uopfordret ansøgning til Gl. Stevns Kommune og fik job i hjælpemiddelcentralen. Hun tog orlov i 2014 og sagde op efter år senere for at blive hjemmegående og passe regnskabet i sin mands firma.

Gymnastikpige

Hvis der er én ting, som har fulgt Anette gennem næsten hele hendes liv til nu, så er det gymnastikken. Det tilskriver hun især sin mor: Lene Christensen.

- Hun var gymnast fra sin barndom og tog mig med til mor-barn gymnastik, da jeg var tre år gammel. Jeg blev hjælpetræner, da jeg var 10-11 år og instruktør som 14-årig. Efter gymnasietiden tog jeg et halvt år på Ollerup Gymnastikhøjskole - det er lidt en familietradition - og uddannede mig til delingsfører og lærte bl.a. noget om foreningsarbejde. Så det var oplagt at blive medlem af bestyrelsen for AIK 65 Gymnastik, og i 2006 afløste jeg min mor på formandsposten. Jeg sad i otte år. Men jeg er stadig på 17. år instruktør hver tirsdag aften for et voksenhold, og det agter jeg at fortsætte med, hvis det overhovedet kan lade sig gøre. Det er en god måde for mig at holde mig i gang på, siger Anette.

En anden kær fritidsbeskæftigelse for den kommende borgmester er ridning.

- Hver fredag morgen mødes vi en lille flok kvinder til dressur. Vi bliver kaldt for luksusdamerne, fordi vi har tid til at gå til ridning, når andre går på arbejde. Men så arbejder vi jo bare på andre tider af døgnet. Det er mit fristed, når jeg sidder på ryggen af Annika - en stor rød hoppe, der er kugleskør og har et temperament ligesom mig selv, griner Anette.

Politisk aktiv i 2013

Vi er nået langt hen i denne artikel uden at nævne den kommende borgmesters politiske engagement. Det skyldes, at hun først i en sen alder er blevet aktiv. At det overhovedet skete, tilskriver hun én bestemt person:

- Det er Poul Arnes skyld. Han var instruktør i AIK 65 ligesom mig, og han prikkede mig på skulderen og spurgte, om ikke jeg ville stille op til valget. Det er to perioder siden, og dengang i 2009 var jeg ikke klar, for jeg havde et lille barn og ventede et andet. Men tanken fæstnede sig hos mig, så da han spurgte igen for fire år siden, sagde jeg ja. Det var 9. april 2013 - på Frederikkes fødselsdag, siger Anette.

Det var samme dag, at hun blev meldt ind i Venstre.

- Jeg har altid stemt på partiet - og til kommunevalg altid på Poul Arne. Så han har været en slags mentor for mig. Men jeg har jo ikke haft samfundsfag på gymnasiet, så der var meget at lære. Men min mor har været medlem af Venstre i mange år, så tanken var ikke så fremmed for mig, siger hun.

Anette husker valgkampen i 2013 som rigtig god.

- Det var et stærkt hold med mange yngre kvinder, og vi havde en stærk tro på, at det ville gå godt. Det gjorde det også, siger hun.

Familien er alt

I løbet af valgperioden blev Anette optaget som én ud af 17 på Venstres interne talentskole. Det blev til tre weekendkurser i efteråret 2016, og bagefter fik hun en flot udtalelse, hvor der stod, at hun har »borgmesterpotentiale«.

Det synes hendes familie også. De bakker hundrede procent op om hendes beslutning.

- Børnene synes, at det er helt vildt fantastisk. Men de synes også, at deres mor går til mange møder. Mor går ikke på arbejde - Mor går til møder, siger de. Derfor er det også vigtigt for mig, at jeg fortsat kan have tid til at være sammen med min familie, når jeg rykker ind i borgmesterkontoret, siger hun.

På væggen i køkkenet har Anette Mortensen sat en inskription op: Family is everything, står der. Det skal tages helt bogstaveligt.

- Hvis man ikke har sin familie med sig og sætter den forrest, så bliver man fattig som menneske. Og det ønsker jeg ikke at være, siger hun.