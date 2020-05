Se billedserie Anna og Lars Norrman skal markedsføre Stevns og Sydsjælland. Pressefoto

Populære svenskere skal markedsføre Stevns

Stevns - 17. maj 2020 kl. 06:31 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stevns: Et af de stærkeste kort for at markedsføre Stevns og Sydsjælland, mener Visit Sydsjælland-Møn kommer fra Stevns. Eller rettere sagt så er Anna og Lars Norrman kommet til os fra hinsidan og har slået sig ned ved Taastrup og har etableret det populære The Norrmans Boutique Bed & Breakfast.

Der bliver nemlig rift om de danske turister i år. Og på den baggrund lancerer Destination SydkystDanmark kampagnen En Uforglemmelig Sommer, der med stærke historier om lokale personligheder skal sætte spot på hele Sydsjælland og Møn som feriemål.

- Slaget kommer til at stå på det danske marked i år, siger Martin HH Bender, direktør i Destination SydkystDanmark om baggrunden for den nye, store kampagne, der netop er skudt i gang.

Kampagnen tager udgangspunkt i de stærke lokale personligheder, der lever og ånder for at give gæsterne en uforglemmelig oplevelse i vores destinationen. Danskerne kommer derfor til at stifte bekendtskab med en række af de mennesker, der hver dag får tandhjulene til at dreje hos aktørerne i Destination SydkystDanmark.

Blandt de personligheder, som danskerne kan møde i kampagnen, er altså Anna og Lars Norrman fra The Norrmans Boutique Bed & Breakfast på Stevns.

- For os gælder det om at fortælle den gode historie med udgangspunkt i de mange ildsjæle, som hver dag knokler for at få tandhjulene til at dreje hos vores lokale erhvervsdrivende. Alle dem, som sørger for at vores gæster får en uforglemmelig oplevelse, siger Martin HH Bender.

Kampagnen har et budget i millionklassen, da Destination SydkystDanmark på grund af coronakrisen har aflyst alle kampagner på de udenlandske markeder.

Det betyder, at der bliver lagt et ekstraordinært stort tryk på det danske marked i år. Kampagnen kommer derfor til at køre på tv og de store landsdækkende aviser - som noget helt nyt produceres der også en podcast, hvor de lokale ildsjæle får lejlighed til at fortælle deres spændende historier.

- Vi kommer til at slås med alle de andre danske ferieområder om danskernes gunst. Vi er sikre på, at vi med vores stærke personligheder som ambassadører kan trænge igennem i medielandskabet, siger Martin HH Bender.

