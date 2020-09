Populær frisør er rykket fra Faxe Ladeplads til Hårlev

- Jeg arbejdede en gang om natten, men da min dreng blev større stoppede jeg, og min familie opfordrede mig til at genoptage frisørjobbet, forklarer han som årsag til at han fandt frisørlokaler i Faxe Ladeplads.

- Han er god, siger Faxe-kunden og tilføjer: Måske kan man få rabat, rejsetillæg, for at komme til Stevns.

- Da jeg så denne forretning her i Hovedgaden 16, lige ud for Bredgade, som fører op til bibliotek og butikker, så var jeg sikker på, at det var et godt sted for en frisørsalon.