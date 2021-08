Se billedserie Sådan her - bag en disk i en fysisk butik - får vi ikke Monica Lykke Holst at se så meget i fremtiden. Hun lægger både sit liv og sin forretning om, hvilket indebærer langt færre åbningstimer i den fysiske butik. Foto: Erik Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Populær butiksejer lægger sit liv om og flytter sin butik ud af købstaden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Populær butiksejer lægger sit liv om og flytter sin butik ud af købstaden

Stevns - 03. august 2021 kl. 14:35 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Monica Lykke Holst har i over syv år drevet butikken Cloud Nine i Store Heddinge. Det er sket med stor succes og med mange kunder uden for kommunens grænser. Men nu har hun sagt lejemålet på Nytorv op med udgangen af oktober og rykker hele butikken til Rødvig med begrænsede åbningstider.

Cloud Nine er blevet et kendt brand langt ud over kommunegrænsen. Tv, månedsmagasiner og ugeblade har lagt vejen forbi Store Heddinge for at høre om Monica Lykke Holsts måde at drive modeforretning på gennem de syv år butikken har ligget på hovedstrøget i købstaden. Men snart er det slut med impulskøb fra adressen på Nytorv.

Butiksejeren har sagt sit lejemål på den nuværende adresse op med udgangen af oktober for at flytte den fysiske butik til Rødvigvej 69 - lige over for Lanterna i Rødvig.

- Jeg har nu haft butik på Stevns i syv år, deraf de seneste halvandet år med de ekstra opgaver, udfordringer og mange tanker, der er fulgt med som selvstændig i en corona-tid. Jeg har rundet de 50, fået hund, og er i gang med endnu et omfattende hus-projekt, lød det således indledningsvis fra Monica Lykke Holst i et Facebook-opslag, hvor hun gør rede for sin beslutning.

Mandag har DAGBLADET besøgt Cloud Nine for at spørge ind til beslutningen om at flytte den succesrige butik og drosle en hel del ned på åbningstiderne i den fysiske butik, der trods alt fortsat vil være der: fra engang i oktober blot i Rødvig.

Noget nyt skal ske - I kølvandet på nedlukningen og alle restriktionerne, har jeg haft et forår med mange eftertænksomme dage, og jeg kan bare mærke, det nu er tid til, at der skal ske noget helt nyt, siger hun således til avisen, da vi kigger forbi:

- Jeg tror også, der er mange små selvstændige, som mig selv, der er kørt godt og grundigt trætte under hele den her corona-situation, hvor vi blev afskåret fra at tjene penge i vores butikker. Vi fik et skatte- og momslån, ja. Men det er netop et lån, og et lån skal som bekendt betales tilbage. Hele situationen har dog haft den positive side, at det har fået mig til at standse op og tænke mig godt og grundigt om, og det har vist mig, at tingene godt kan gøres på andre måder.

Savner familien Hovedårsagen til omlægningen er derfor heller ikke corona-situationen. Den travle butiksejer vil gerne se mere til sin mand og familie, hvilket er vanskeligt, når hun »altid« skal være i den fysiske butik.

- Jeg savner dem! Jeg trænger til at have tid til at kunne slentre i stedet for at løbe. Jeg vil kede mig og læse avis og bøger igen - noget der tidligere har været vigtigt for mig. Måske også mulighed for at tage en spontan fridag - måske flere, forklarer butiksejeren, der tror på, at hun også kan tiltrække kunder fremover med sin nye måde at drive forretning på.

- Jeg tror 100 procent på det, og jeg har det godt med at have truffet min beslutning og meldt den ud, siger hun til avisen, og det ser da også ud til at hendes kunder stadig bakker hende op, hvis man skal tro på de mange positive tilkendegivelser, der er tilføjet det opslag, hun lagde ud på Facebook i fredags.

Arbejder altid Det har været syv år med arbejde stort set alle ugens syv dage, og hvor de 40 timer er rundet tidligt i ugen.

- Nu har jeg besluttet at lægge livet om, og da størstedelen af mit liv handler om Cloud Nine, betyder det også nye tider her. Jeg lukker ikke butikken, men flytter Cloud Nine fra Nytorv til adressen i Rødvig, som allerede huser Sommer-Shoppen.

Her vil man senere på efteråret kunne shoppe, invitere veninder til en privat aften, deltage i events med mere.

- Kun lidt er endnu planlagt, og mulighederne for at navigere og være impulsiv vil være stor - hvilket passer mig og mit finurlige hoved rigtig godt, lyder det fra butiksejeren.

Mere vægt på webshop Sikkert er det, at Cloud Nine bliver en kombination mellem en webshop, et showroom og en fysisk butik, hvor man fortsat vil kunne shoppe tøj og andre håndplukkede varer.

- Webshoppen er som altid åben 24-7. Mange har igennem min tid spurgt, om jeg ikke kunne lave nogle flere videoer og lives, så varerne bliver bedre præsenteret. Jo, det kunne jeg også godt, men med en fysisk butik, der skal passes, så betyder det bare, at det er noget jeg må lave, når jeg lukker butikken. Det vil sige endnu mindre tid til min familie. Derfor får den nye butik også nye, reducerede åbningstiderne i forhold til i dag, da det ikke bliver en strøg-butik. Men det giver så bedre tid til at lave videoer og lives fremover, forklarer butiksejeren, der nu lægger både sit liv og sin forretning om:

- Det er en omvæltning, ikke bare for mig, men også for min kunder. Jeg har opsagt mit lejemål på Nytorv til udgangen af oktober, og så skal der ske noget nyt.