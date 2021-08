Se billedserie Planen med størrelserne på grunde, der ifølge kommuneplanen måtte bebygges op til 15 procent, men det siger politikerne nu nej til. Husene, der bygges på udstykningen må ikke overstige 150 kvadratmeter, lyder det i den beslutning fagudvalget har truffet i enighed. Tegning: Skanlux

Politisk enighed om at takke nej til projekt med store pool-sommerhuse

Stevns - 21. august 2021 kl. 06:06 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Et fremlagt Skanlux-projekt med kæmpe pool- og aktivitetssommerhuse i en ny udstykning lige syd for Rødvig Camping bliver ikke til noget. Politikerne i Stevns Kommune har sagt ja til at gå videre med en lokalplan - men kun hvis projektets huse ikke overstiger 150 kvadratmeter.

Festsommerhuse. Supersommerhuse. Pool-sommerhuse. Luksussommerhuse. Feriecenter-huse.

Kært barn har mange navne hos kritikerne af et fremlagt projekt, som en grundejer på Højstrupvej og entreprenøren Skanlux havde fremlagt for politikerne i Plan-, Miljø- og Teknikudvalget i Stevns Kommune.

Op til 25 sommerhuse mellem 180 og 300 kvadratmeter skulle ifølge projektets ophavsmænd ligge på begge sider af Højstrupvej lige mellem Rødvig Camping og Havnelev Enghave og på den modsatte side af vejen - lige nord for Maelskifterne.

Et området, der i den eksisterende kommuneplan allerede er udlagt til sommerhuseområde under navnet Bastkær. Men det bliver ikke det fremlagte projekt, der skal føres ud i livet.

Et enigt udvalg - Jeg er glad for at kunne sige, at det var et enigt udvalg, der godkendte ønsket om, at ejer og entreprenør kan gå i gang med en lokalplan, men det er under den forudsætning, at der i det videre arbejde med lokalplanen stilles krav om, at sommerhusene højest kan være på 150 kvadratmeter, siger Flemming Petersen (V), der er formand for PMT-udvalget.

Han pointerer, at hele udvalget har været på besøg i området, og man har lyttet til alle parter.

- Vi vil gerne have sommerhuse i området. Det har vi allerede politisk bestemt for flere år siden, så det er beskrevet i den eksisterende kommuneplan. Men vi ønsker nogle sommerhuse, der passer bedre ind i de eksisterende sommerhusudstykninger, der har ligget i området i mange år, forklarer Flemming Petersen.

Går imod kommuneplan Selvom der står i kommuneplanen, at der må bebygges med huse op til syv meter i højden og op til 15 procent af grundens størrelse, så trækker politikerne nu i land i forhold til bebyggelsesprocenten, der med kommuneplanen lagde op til, at man eksempelvis på en 2000 kvadratmeter stor grund kunne bygge et hus på 300 kvadratmeter.

- Det bliver ikke størrelsen på grunden, der afgør størrelsen på huset. Vi har nu bestemt, at der højst må bygges sommerhuse på 150 kvadratmeter, og fra staten har vi kun fået grønt lys til at bygge 25 sommerhuse i det område, og det skal fortsat overholdes, konkluderer Flemming Petersen.

Det betyder så også, at I dermed siger nej til fremlagte projekt fra Skanlux, som beskriver huse mellem 180 og 300 kvadratmeter?

- Ja ejeren af grunden og entreprenøren skal nu overveje, hvad de vil. Vi har sagt ja til at sætte en lokalplan i gang, men om de ønsker at omdefinere det fremlagte projekt, så det passer til det, vi har besluttet, det ved jeg ikke. Det er op til dem at finde ud af. Vi har truffet vores beslutning ud fra mange parametre, og vi har fundet frem til, at det er det, området kan bære og så bliver det mere i stil med de allerede eksisterende sommerhuse, svarer udvalgsformanden, der samtidig stadig ønsker, at der bygges sommerhuse, som også kan lejes ud:

Småt eller stort - Politisk ønsker vi også ekstra udlejning i området, da der er mangel på overnatnings-pladser i Stevns Kommune. Men et hus på 150 kvadratmeter, kan jo også lejes ud. Det er der ikke noget til hinder for. Og når vi ser helt overordnet på det, så er det de 150 kvadratmeter, vi er landet på. Vi skal se det i forhold til, hvad det er for et område, vi gerne vil have. Og det skal ses i forhold til, at det er naturen og klinten som har vores fokus i det område.

Han er godt klar over, at de mindre sommerhuse er sværere at leje ud i efterårs- og vintermånederne.

- De store pool- og aktivitetssommerhuse gør, at folk også kommer og lejer husene i de kolde perioder. Men det er altså ikke den udlejningsform vi ønsker i netop det område, siger Flemming Petersen.