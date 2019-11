Sammen med flere andre Strøby Egede-borgere fulgte Anita Schleef (th.) og Julie Stederup Kommunalbetyrelsens møde ondsdag aften på tilhører-rækkerne. De var kommet for at følge sagen om udviklingsplanen i Strøby Egede, hvor den privat ejede grund: Ådals Mark (billedet) indgik som et såkaldt »perspektivområde«. Foto: Erik Nielsen

Politisk drama om Ådals Mark frustrerer berørte borgere

Stevns - 28. november 2019 kl. 13:25 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg er forvirret på et højere plan. For hvad var det lige politikerne stemte for i aften. Det ændrer jo intet. Det virker stadig som om, at drejebogen er skrevet, og det hele er planlagt på forhånd, sagde Julie Stenderup til DAGBLADET, efter en enig kommunalbestyrelse i Stevns Kommune onsdag aften godt nok tog et såkaldt perspektivområde ud af udviklingsplanen for Strøby Egede, men på bundlinjen ændrer det ikke noget.

Selve formuleringerne i udviklingsplanen ændres nemlig ikke, og dermed er det fortsat muligt at åbne for byggeri på den privatejede grund Ådals Mark.

Dermed skal kampen om eventuelt byggeri på Ådals Mark stå i forbindelse med fremlæggelsen af et fremtidigt forslag til lokalplan. Kampen blev ikke lukket ned med gårsdagens to afstemninger i kommunalbestyrelsen, hvor dramaet allerede begyndte ved mødets start og godkendelsen af dagsordnen. Her valgte Varly Jensen (DF) at trække sit forslag om en folkeafstemning om spørgsmålet.

- Det her handler ikke om folkeafstemning, men det handler om et mindretals standningsret. Det overtrumfer et ønske om en folkeafstemning, og det skal altid behandles først, sagde Mogens Haugaard fra Nyt Stevns.

Inden den diskussion kom videre, trak Varly Jensen fra Dansk Folkeparti sit eget ønske om en folkeafstemning tilbage, idet han henviste til, at han var enig i Jørgen Larsen og Nyt Stevns' udgangspunkt, at hele sagen om en udviklingsplan i Strøby Egede skal gå om, og at der foretages en ny borgerhøring.

Nyt Stevns stillede derfor dette forslag til afstemning. Det faldt seks stemmer for og 13 imod, hvor Nyt Stevns, DF og Enhedslisten stemte for og Socialdemokratiet, Venstre, Radikale og Konservative stemte imod.

Flemming Petersen (V), der er udvalgsformand for Plan-, Miljø- og Teknikudvalget foreslog, at perspektivområdet Ådalsmark skulle tages ud af udviklingsplanen, så arbejdet med udviklingsplanen kan fortsætte. Det kunne alle gå ind for. At det bliver taget ud, ændrer dog ikke ved det helt grundlæggende spørgsmål om der kan bygges på Ådals Mark eller ej. Det er fortsat en mulighed.

