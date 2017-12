Politisk benspænd for ny borgmester

Man kan vel kalde det for et »politisk benspænd« over for den kommende borgmester: Anette Mortensen, da hun nu må vente, til hun har flertal efter nytår med at etablere sine fem udvalg. Derfor vil den nyvalgte kommunalbestyrelse sandsynligvis blive indkaldt allerede til sit første møde tirsdag 2. januar for at få konstitueringen med fem stående udvalg på plads.