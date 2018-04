Se billedserie Da vandtemperaturen på denne tid af året ikke er meget mere end 7-8 grader i Faxe Bugt, så vil det menneskelige legeme ret hurtigt blive kølet så kraftigt ned, at det er livstruende. På den baggrund blev den helt store redningsaktion sat i værk, så ud over de to helikoptere i luften deltog også to skibe fra Forsvaret samt Østsjællands Beredskab med deres redningsbåd i aktionen på vandet ud for de to havne i Rødvig og Lund (billedet). Foto: Erik Nielsen

Politiet undersøger døds-ulykke nærmere

Stevns - 24. april 2018 kl. 12:56 Af Erik Nielsen

To helikoptere fra Forsvaret fløj mandag eftermiddag flere timer rundt over farvandet ud for havnene i Lund og Rødvig, og indikerede på den måde over for lokalbefolkningen, at der var en eftersøgnings-aktion i gang i området.

Midt- og Vestsjællands Politi modtog således klokken 15.08 en anmeldelse om, at en mand var svømmet i land ved Lund Havn, og han havde oplyst, at der fortsat befandt sig tre personer ude i vandet.

Det viste sig senere, at der var tale om to mænd og en kvinde, som efter flere timer i vandet mandag eftermiddag på dette tidspunkt endnu ikke var kommet op og have fået land under fødderne.

Politiet har tirsdag formiddag ikke yderligere oplysninger om kæntringen, hvor en 35-årig kvinde mistede livet. Midt- og Vestsjællands Politi afventer Den Maritime Havarikommissions undersøgelser i sagen, herunder undersøgelser af den anvendte båd.

Jollen er ifølge vagtchefen hos politiet bjærget, og der skal nu finde en nærmere undersøgelse af jollen sted for at klarlægge hændelsen og hermed årsagen til ulykken. I den proces skal politiet også igennem flere afhøringer.

Kvinden, der ifølge Ritzau var biolog, sejlede med de tre mandlige kolleger ud i bugten for at løse en opgave for et firma, da det gik galt. Også Ifølge Ritzau blev de to tyske mænd fundet ved nogle bundgarnspæle i området.

En halv times tid senere ved 16.30-tiden blev kvinden fundet i vandet, men hendes liv stod altså ikke til at redde.

