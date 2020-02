Politiet søger vidner til brand i flere containere tæt på ejendomme

Klokken 9.41 mandag kontaktede ejeren af en ejendom politiet, fordi to store og tre små containere i en baggård var udbrændte. Containerne havde stået op ad et hegn, som også var brændt.

Branden var opstået i lørdags klokken cirka 05 ifølge oplysninger til politiet, som mandag formiddag tog ud for at undersøge brandstedet i et forsøg på at finde årsagen til brandens opståen.