Politiet skal undersøge årsag til gårdbrand nærmere

Stevns - 16. november 2020 kl. 12:36 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

For anden gang inden for nogle måneder blev brandvæsenet søndag eftermiddag kaldt ud til brand på en ejendom, der ligger på Rengevej i Renge et par kilometer uden for Store Heddinge.

- Området er spærret af, og der vil fortsat være røg at se fra stedet i forbindelse med den kontrollerede nedbrænding, siger indsatsleder Martin Wünshce fra ETK Brand og Redning, der også forklarer, at det er anden gang inden for et par måneder, at brandvæsnet nu har været kaldt til en bygningsbrand på ejendommen.

Politiet oplyser, at det var en nabo, som opdagede ilden og slog alarm, da der var tydelige flammer og røg. Der har på intet tidspunkt været dyr eller mennesker, som har været i fare, men når omstændighederne er til det, så skal politiet undersøge branden nærmere. Politiet lavede en foreløbig undersøgelse af brandstedet, og fandt her intet mistænkeligt.

Hurtigt på stedet Alarmen gik klokken 15.25 og hurtigt var indsatsleder Martin Wünsche fra ETK Brand og Redning på stedet for at danne sig et overblik over situationen. Han tilkaldte både mandskab og materiel fra stationerne i Hårlev og Store Heddinge, da han konstaterede, at der var brand i en muret bygning, som var fyldt op med halm.

- For at få kontrol over branden bestiller jeg også Beredskabsstyrelsen til at komme med køretøjer og udstyr, så vi kan få taget raget ned, så gavlene ikke pludselig falder ud, mens vi er i gang på stedet, siger indsatslederen til DAGBLADET mandag formiddag.

Brænder fortsat Ilden har fortsat fat i halmen og der har været brandvagter på stedet hele natten.

- Jeg har været derude her i formiddag, og der går nok et par dage, inden ilden helt er brændt ud. Men det sker på en kontrolleret måde. Vi ville aldrig have kunnet slukke ilden i halmen. Vi vil kun udskyde den ved at pøse en masse vand på. Og da vinden var gunstig og bar røg, gnister og eventuelle stikflammer væk fra andre bygninger, så har alt været under kontrol, lyder det fra Martin Wünsche.

Han forklarer, at der fortsat er to mand på vagt, og der i løbet af natten har været opsat en lyskanon fra Beredskabsstyrelsen, så man har kunnet følge ordentligt med i processen, hvor halm og bygning nedbrænder.

Der var eternittag med asbest på bygningen på taget, der blev fjernet af Beredskabsstyrelsen maskiner.