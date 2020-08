Politiet mødte op ved Strøbyskolen tirsdag morgen

Tirsdag morgen, da forældre kørte børnene til skole ved Strøbyskolen, stod politiets beredskab klar til at sikre sig, at der var helt styr på reglerne. Især så betjentene efter, om forældrene benyttede de korrekte af- og påsætningsområder, om alle i bilen var fastspændt, og at børn under 135 cm benyttede det lovpligtige sikkerhedsudstyr i form af autostol/selepude.