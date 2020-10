Artiklen: Politiet jagtede stjålet bil - to mænd forsvandt ud i mørket til fods

Natten til søndag ønskede en hundepatrulje at kontrollere en personbil, som kørte ad Vedskøllevej mod øst. Det skete omkring klokken 01.22.

Føreren af bilen ønskede dog ikke at standse og satte hastigheden op for at køre fra politiet.