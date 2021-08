Politiet efterlyser vidner: Knust lygteglas fundet ved ødelagt kirketrappe

Uheldet er sket fredag mellem klokken 17 og 18.30, hvor gelænderet var blevet revet af trappen. En patrulje kørte til kirken for at undersøge uheldsstedet, hvor der blev fundet tegn på, at et landbrugskøretøj havde kørt tæt ved trappen.

Politiet undersøger nu sagen, for at forsøge at finde frem til føreren og det køretøj, som har ramt trappen. Uheldet kan være sket i forbindelse med, at et landbrugskøretøj har trukket ind til siden for en modkørende og kan have ramt gelænderet, uden at føreren opdagede det.