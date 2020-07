- Vi har lokalbetjente, der dagligt kører rundt på Stevns, og de ved godt, hvem de skal holde øje med, og hvor de skal finde dem, lyder meldingen af politiets enhed: Forebyggelse Øst. Foto: Kenn Thomsen

Politiet: Stevns er ikke værre end andre steder

Stevns - 19. juli 2020 kl. 12:45

stevns: - Stevns er på ingen måde anderledes end andre kommuner, når det kommer til unges misbrug af narko. Det findes overalt, men det betyder ikke, at alle unge bruger eller er afhængige af stoffer.

Sådan siger Benjamin Touré, der er leder af Forebyggelse Øst under Midt- og Vestsjællands Politi. Enheden dækker Greve, Solrød, Køge og Stevns kommuner.

DAGBLADET har kontaktet ham for at høre hans kommentar til det billede, som moderen til en ung mand med et narkomisbrug tegner. Han kan ikke kommentere den konkrete sag, men siger generelt om situationen på Stevns:

- Vi har lokalbetjente, der dagligt kører rundt på Stevns, og de ved godt, hvem de skal holde øje med, og hvor de skal finde dem. De holder især til ved Munkegården i Store Heddinge. Det er primært hash, der er i omløb, men der er ingen tvivl om, at der også forhandles hårdere stoffer, f.eks., kokain, siger han.

En forholdsvis lille gruppe

Politilederen mener, at gruppen af unge misbrugere på Stevns er en forholdsvis lille gruppe.

- Når man selv er tæt på det og har et familiemedlem, der bruger stoffer, kan det godt føles meget massivt. Problemet er selvfølgelig tydeligt til stede for dem, der rammes, men det er ikke det samme, som at alle unge er misbrugere, siger han.

Benjamin Touré opfordrer alle, der hører eller ser et misbrug af narko, til at give politiet et tip.

- Vi har her i 2020 kun fået få tip ind om salg af narko på Stevns. Man kan downloade en app og sende tip til politiet, eller man kan ringe til os. Jeg vil især opfordre forældre til at holde godt øje med deres store børn. Hvad laver de sent om aftenen og om natten, hvis de ikke er hjemme? Har de røde øjne? Desværre er der - helt generelt - lidt for mange forældre, som bekymrer sig for lidt om, hvad deres unge laver. Jeg synes faktisk, at man har pligt til at holde godt øje med de unge - også selv om de er over 18 år, hvis de bor hjemme, siger han.

Politiet er i løbende kontakt med SSP-konsulenterne i kommunerne, og det betyder ind imellem, at det er politiet, der kommer hjem til forældrene for at tale om de unge.

- Hvis de unge er under 18 år, tager vi en bekymringssamtale med forældrene og beder dem være opmærksomme på, hvad deres store børn laver, siger Benjamin Touré.

