Se billedserie Stevns Friskole og politiet har forskellig opfattelse af, hvornår der er indgivet politianmeldelse om uro på skolens grund. Foto: Stevns Friskole

Politi: Rødvig er et fredeligt sted

Stevns - 18. maj 2021 kl. 14:45 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Midt- og Vestsjællands Politi har nu oprettet en sag om chikane og hærværk på Stevns Friskoles grund i Kristi himmelfartsferien - det sker efter DAGBLADET's omtale mandag, hvor skoleleder Rasmus Englund i klare vendinger gav udtryk for sin frustration over, at længere tids uro på skolens område tilsyneladende får lov at fortsætte.

- Der har været godt gang i den på skolen efter lukketid, og nu skal de unge - undskyld mit sprog - fandeme til at opføre sig ordentligt, da festivitasen har taget en drejning til vandalisme og almindelig utryghed i aftentimerne og i weekenden, sagde Rasmus Englund til avisen.

Her oplyste han videre, at han inden for den seneste uge har indgivet hele tre politianmeldelser om uro på friskolens grund. Det reagerer kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi på.

- Jeg har på den baggrund gennemgået vores anmeldelser fra Rødvig, og siden 1. januar er der indløbet tre anmeldelser om musik til ulempe, hvoraf de to er fra friskolens grund. Vi har derudover modtaget fire anmeldelser fra Rødvig om uro, uorden og ballade, men ingen af dem er fra Vemmetoftevej. Og jeg kan ikke se, at vi har modtaget anmeldelser fra Stevns Friskole inden for den seneste uge, siger han.

DAGBLADET har forelagt denne udmelding for Rasmus Englund, der imidlertid fastholder, at han har indgivet tre politianmeldelser den seneste uge.

- Selvfølgelig påstår jeg ikke, at jeg har indgivet anmeldelser, hvis det ikke var rigtigt. Og i fredags var en patrulje forbi skolen efter den anden anmeldelse, siger han.

Rasmus Englund har efterfølgende fremsendt politiets kvittering for modtagelse af anmeldelsen til DAGBLADET. Heraf fremgår, at han har indgivet politianmeldelse mandag 10. maj kl. 14.00, torsdag 13. maj kl. 15.16 og mandag 17. maj kl. 10.15. En videoovervågning dokumenterer, at der var uniformerede betjente på skolens område fredag 14. maj kl. 19.56.

Besøg af nærbetjenten

Martin Bjerregaard tilføjer, at generelt er Rødvig et fredeligt sted at være, men at han godt forstår, at friskolen er træt af at skulle rydde op efter andre, der besøger skolens område.

- Nu har vi bekendt med problematikken på stedet, og derfor vil vi oprette en sag om det, der er foregået. Derfor kan skolen forvente besøg af nærbetjenten og kommunens SSP-konsulent, så vi kan følge op på sagen. Det er ikke usædvanligt, at unge flytter et sted hen, hvor der er hyggeligt at være, og så glemmer de nogle gange at rydde op efter sig, eller at de ikke skal optræde støjende, siger han.

Hvis nogen føler sig generet af unge - f.eks. på grund af nabostøj - har han følgende anbefaling:

- Mit gode råd er: Prøv at tage en snak med de unge og forhold dem problemet. I langt de fleste tilfælde lykkes det at få en dialog, men hjælper det ikke, så skal vi nok komme og vise ansigtet. Politiet kan ikke være alle steder nårsomhelst, og derfor opfordrer vi som regel til, at man først selv prøver at løse problemet, hvis det er muligt, siger Martin Bjerregaard.