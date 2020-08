Solgårdsparken benyttees flittigt til rigtig mange formål - også til at jagte virtuelle pokemons. Foto: Erik Nielsen

Pokemon-jægere på jagt i Solgårdsparken

For nogle få år siden så man jægere alle vegne - pokemon-jægere. Interessen har fundet et mere naturligt leje, men i Solgårds- parken er det nu blevet sjovere at jage de små virtuelle væsner.