Drømmeriske fortællinger om »Sne« i flot musikalsk ramme - med Birgit Løkke, Vigga Bro og Ida Bach Jensen på Snurretoppens scene. Foto: Henrik Fisker

Poetiske fortællinger fra den hvide verden

Stevns - 27. januar 2018 kl. 09:36 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vigga Bro er én de skuespillere, der altid har været der. Som en fast bestanddel i en lang række film og teaterforestillinger gennem næsten to generationer er hun et navn, som mange husker tilbage fra deres barndom. Og så melder Stevns Teaterforening, at nu kommer hun så til egnen og opfører sin - måske - sidste forestilling.

Det er man jo næsten nødt til at opleve, for damen er fyldt 80 år og tænker åbenbart på at stoppe karrieren. Come and see me before I die, som John Cleese fra Monty Pythons Flying Circus proklamerede forud for sin afskedsturné. Men man ved jo aldrig med de der afskedsforestillinger. Ofte kommer der lige en fortsættelse, men for en sikkerheds skyld...

Efter at have overværet Vigga Bros optræden i forestillingen: Sne i Snurretoppen må det konstateres, at hun absolut ikke ligner én, der er lige ved at dø. Tværtimod er hun lige så vital og udtryksfuld, som hun altid har været - i den genre, som hun har gjort til sin: fortællingen. Den gode historie, som får lov publikum til at lytte opmærksomt, glemme alt omkring sig og danne billeder inde i hovedet.

I december havde teaterforeningen besøg af Henning Jensen med forestillingen: Med sne, der i en fremadskridende handling fortalte om den personlige deroute fra et livskraftigt menneske til en hjælpeløs stakkel i en dement sjæls legeme. Titlen refererede til det indre snevejr, som skygger for det mentale udsyn og lader mørket sænke sig over sindet.

Vigga Bro kom også med sne, men det var den helt bogstavelige slags, der falder ned fra himlen om vinteren og ændrer landskabet til et frydefuldt univers. Lykken er at vågne op en morgen, og så er hele verden hvid, proklamerede Vigga Bro som indgang til fem kvarters monologer.

Hun tog os med mod nord op til den grønlandske fortælletradition, hvor familierne samlede sig om bålet i tørvehytterne i den lange, mørke polarnat og fortalte drabelige sagn og myter. Om de store fangstture, om mødet med de vilde dyr, om åndemanerne og om fjeldgængerne, der blev udstødt af bygdens fællesskab og var henvist til evig forbandelse. Hver gang blev der lagt til historien, men det blev den kun bedre af, for intet slår en god fortælling, der er gået i arv gennem slægter.

Det var i Grønland, at nationalhelten Knud Rasmussen blev født og drog ud på sine farefulde ekspeditioner, og hvor han kom frem, samlede han sagn og myter sammen til en litteraturskat.

- Jeg har jo aldrig været i Grønland, men jeg mødte Knud Rasmussen i Fredericia på Ryes Plads - han var sammen med Peter Freuchen med det store hår og træbenet, fortalte Vigga Bro.

Men så gik det op for hende, at Knud Rasmussen var død i 1933 - fire år før, at hun selv blev født.

- Men jeg er glad for, at jeg har mødt ham, selv om han var død, for han var mit livs kærlighed, tilføjede Vigga Bro - og så citerede hun Tom Kristensens ode til den store polarforsker: Det er Knud, som er død.

Det hele blev flot sat i musikalsk scene af to talentfulde musikere og komponister, der ud over at spille også faldt ind i fortællingen. Ida Bach Jensen trakterede den næsten 240 år gamle kontrabas, som Vigga Bros afdøde mand: Erik Moseholm holdt så meget af at spille på, mens Birgit Løkke havde et helt arsenal af percussion-instrument til sin rådighed. Jo, hun blev straks genkendt som den talentfulde komponist, der satte musik til multiforestillingen: Klint for halvandet år siden.

Jo, alt i alt en stemningsfuld aften med fuld skrue på de sanselige indtryk, hvor fortællingens drømmeriske glimt er vigtigere end den fremadskridende handling.

Trioen burde pakke instrumenterne sammen og tage flyveren mod nord og sætte forestillingen op i det grønlandske fortællemiljø, hvor den hører hjemme. Det kan Vigga Bro godt lige nå, inden hun indstiller sin livslange karriere.