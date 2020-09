Duoen med finske Mirja Kippel og danske Alex Jønsson har de seneste år turneret intensivt i ind- og udland, og optrådt i alt fra stuer i Polen, over kunstmuseer i Rusland og trækirker i Finland til etablerede festivaler i bl.a. Grønland og Tyskland. Pressefoto

Poetisk koncert ved Stevns Fyr

I august og september har sangskriveren Mirja Klippel sin faste partner: guitaristen Alex Jønsson med på en særlig turné for at spille koncerter ved otte forskellige fyrtårne fordelt over hele Danmark.