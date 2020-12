Se billedserie Foto: Erik Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Plejecenter er ramt af corona og lukker helt ned for besøg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Plejecenter er ramt af corona og lukker helt ned for besøg

Stevns - 14. december 2020 kl. 09:19 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Plejecenter Hotherhaven i Hårlev lukker helt for besøg. Det sker på grund af, at man søndag har fået besked om, at tre beboere på Hotherhaven er smittede med Covid-19. Det skriver Stevns Kommune på sin Facebookside.

Helt efter vanlig praksis har kommunen været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed i forhold til de tiltag, der skal sættes i gang for at modvirke yderligere smittespredning.

Det betyder, at:

1. De pågældende beboere og nære kontakter nu er i selvisolation. De nære kontakter kan bryde isolationen efter første negative test. De beboere, der er smittede kan bryde isolationen 48 timer efter sidste symptom eller syv dage efter test, hvis der ikke har været symptomer.

2. Alle beboere og medarbejdere testes hver syvende dag ind til alle tests er negative.

3. Hotherhaven er lukket for besøg efter påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed

»Herfra gør vi selvsagt alt, hvad vi kan for at drage omsorg for alle berørte beboere,« skriver kommunen på sin Facebookside, hvorefter de opfordrer til at passe godt på hinanden ved at undgå unødig social kontakt:

»Bliv hjemme, hvis du ikke er frisk. Bevar en god håndhygiejne. Brug mundbind og visir, hvor det er krævet.«