Tingtegneriet - der består af Vibeke Maj Magnussen og Claus Boye Petersen til venstre i billedet - har lavet en model af »Stevntilus«, som de her præsenterer sammen med Tim Warner, formand for Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening, og projektleder Charlotte Mannstaedt. Privatfoto

Planlagt legeplads må flyttes på grund af forurenet jord

Stevns - 12. juli 2019 kl. 16:55 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den nye legeplads i store Heddinge får ny placering. I forbindelse med planerne om etablering af en ny legeplads på hjørnet af Kronhøjvej og Ved Rådhuset, er der ved jordprøver konstateret en lettere forurening af jorden.

- Al jord i byzone er som udgangspunkt klassificeret som lettere forurenet, men særligt ved etablering af en legeplads er kravene til ren jord meget strenge, for at beskytte de legende børn mod kontakt med forurenet, jord, uanset hvor lille forureningen er, siger projektleder Charlotte Mannstaedt, efter hun har holdt møde med Stevns Kommune om projektet fredag eftermiddag.

Udfordringen med den let forurenede jord søgtes løst på en måde, der skulle bevare og tage hensyn til de gamle træer på arealet, hvilket desværre viste sig ikke at være praktisk muligt.

- Og vi ville under ingen omstændigheder lægge navn til at få de fine, gamle træer fjernet. Udfordringen var, at de ikke kan tåle, hvis der eksempelvis skal skrabes jord af eller køres en halv meter ekstra jord på i området, forklarer Charlotte Mannstedt til DAGBLADET, efter hun og formanden for Store Heddinge Borger- og Handelstandsforening: Tim Warner, har sendt en pressemeddelelse ud om flytningen.

Det er ovennævnte forening, som står bag projektet med at skabe en ny og spændende legeplads i Store Heddinge, som går under navnet Stevnstilus. Et projekt, der så sent som til forrige fredags Store Heddinge by night blev præsenteret for alle de mange gæster i byen.

På grund af den konstaterede forurening bliver det nu undersøgt om legepladsen kunne flyttes til det kommunale areal på anden side af Kronhøjvej. På den side, hvor rådhuset ligger, og hvor det store kridthus ligger i baggrunden ud mod Kronhøjvej.

En undersøgelse af jorden her, viste ligeledes en forventet forurening.

- Men her giver arealets størrelse, samt det, at der ikke står træer inde på selve grunden, det muligt at håndtere jorden på en måde der understøtter selve projektet. Arealet giver, i forhold til den oprindelige placering, langt større mulighed for udfoldelse af projektet, med varieret terræn, plads til boldspil og bedre sikkerhed for de legende børn, da legepladsen vil få større afstand til trafikken på Kronhøjvej, lyder det fra Charlotte Mannstaedt.

Derfor er det nu besluttet at arbejde for at flytte legepladsen til dette areal i stedet, og projektet bliver nu tegnet igennem med dette for øje, så der kan indhentes nye tilbud og lægges en ny tidsplan.

- Det betyder selvfølgelig, at projektet bliver forsinket igen, men vi arbejder stadig på det, selvom resten af Danmark ser ud til at være gået i feriemode. Vi melder ud, så snart vi ved mere, siger den projektansvarlige, der sådan set er glad for, at man nu har fået nogle helt andre, større rammer at lægge legepladsen i.

Den planlagte legeplads med det spektakulære undervandsfiskeuhyre: Stevntilus mangler som tidligere omtalt stadig penge til den endelige finansiering . Initiativgruppen bag projektet har derfor forlænget den crowdfunding-kampagne, som blev skudt i gang i maj måned, og som alle kan bidrage til.

Der er behov for at rejse 85.000 kroner, hvoraf de 40.500 er kommet ind.

- Crowdfunding-kampagnen kører stadig, og vi skal nok lykkes med at få de sidste penge skrabet ind også for at kunne udfolde det fulde projekt, siger Charlotte Mannstaedt.