Se billedserie Der er tradition for at samle mange mennesker i Solgårdsparken. Og når coronakrisen engang er afblæst, så skal det fejres med alsang, hvor der forhåbentligt kan samles lige så mange mennesker i den populære park i Strøby Egede, som da Lune Carlsen var gæsteoptræder i 2019. Foto Thomas Olsen

Planer om alsangsstævne efter coronaen

Stevns - 28. maj 2020 kl. 17:37 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Klaus Slavensky og Henrik Fisker

Når engang coronaen for alvor har sluppet sit klamme greb i befolkningen, skal stevnsboerne og andre gode mennesker mødes og byde hinanden »velkommen tilbage«.

Det er ideen bag et stort alsangsstævne, som flere lokale kræfter arbejder på at få op at stå i Solgårdsparken i Strøby Egede. Det involverer en række sangkor fra Stevns samt enkelte gæstekor uden for kommunen. Men da ingen i øjeblikket ved, hvordan restriktionerne i forbindelse med coronakrisen udvikler sig, kan der i øjeblikket ikke sættes en dato på arrangementet. Men som udgangspunkt arbejdes der med en dag i en weekend i sensommeren.

Netop under coronanedlukningen har fællessangen hver for sig vist sin popularitet på landsdækkende tv, mens det fysiske samvær er sat på pause. Det mærkes især i de mange sangkor, hvor det sociale fællesskab går hånd i hånd med de musikalske udfoldelser. Her er udfordringen ikke blot det aktuelle forsamlingsforbud på 10 personer, men også det skærpede afstandskrav, der anviser to meters afstand mellem mennesker, der ønsker at synge sammen.

Forudsætningen for at holde et alsangsstævne i Solgårdsparken synes derfor at være, at både forsamlingsforbuddet og afstandskravet er lempet så meget, at det giver mening at mødes for at synge sammen.

Syng med fuld styrke

En af initiativtagerne til alsangsstævnet er den landskendte og lokalt bosidende tv-dirigent Frans Rasmussen, som også har udvalgt en række folkekære sange. Han understreger, at ideen er at lave et after corona-sangstævne, hvor de stevnske sangkor møder op for at skabe samvær og fællesskab efter mange måneders isolation.

- Det har især været kulturlivet, som har måttet holde for, og jeg er sikker på, at folk tørster efter at mødes, synge sammen og på den måde markere, at nu er livet vendt tilbage med fuld styrke, siger Frans Rasmussen.

Solgårdsparkens Venner har måttet aflyse alle sommerens musikarrangementer, og formand Carl Olli Pedersen, er godt tilfreds med at få lidt kulturliv tilbage i den smukke park.

- Det vil blive afholdt på pladsen foran De Røde Pavilloner, hvor vi normalt har de populære musikaftener, siger han

Carl Olli Pedersen tilføjer, at der satses på at kunne sælges drikkevarer og hjemmelavede kager som sædvanlig.

- Vi skal nok få stillet stole og borde op og passe på, at alt foregår efter myndighedernes anvisninger, så vi får en hyggelig stund med fællessang, siger han.

Man synger sig glad

Et af de stevnske sangkor er Sommerkoret, som ledes af Birte Rasmussen, og koret glæder sig til at komme ud og røre stemmerne.

- Det er befriende at synge, for man føler en samhørighed med dem, som man synger sammen med. I alle de år, som jeg har haft kor, oplever jeg, at man går glad hjem. Man kan ikke være sur og synge. Det betyder meget for både børn og voksne. Det er en af de ting, som man kan gøre på tværs af generationer, af befolkningsgrupper og lande, siger Birte Rasmussen, som har stor erfaring med musik og korsang.

Foruden korene vil pianisten Troels Roland akkompagnere, og der vil blive uddelt sanghæfter, så alle kan synge sammen med korene.

- Vi håber, at dette gensyns-alsangsstævne kan puste liv i det stevnske kulturliv igen, siger arrangørerne.

Der er ikke sat dato på, men det vil blive på en weekenddag, og det vil blive meldt ud i god tid, så både kor og publikum kan skrive dagen i kalenderen.

Stevns Brands Fond har bidraget med økonomi, så dette arrangement bliver muligt at realisere.