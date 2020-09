Plakatfuld og med falsk kørekort tog en 47-årig en tur i bilen - og blev anholdt

Selv ikke langt ude på landet godtager politiet et falsk kørekort og at chaufføren viser sig at være stangstiv.

Det må en 47-årig mand fra Faxe Ladeplads sande, da han op til weekenden blev standset af politiet ved Lerskovvej og Dyndledsvej ved Enderslev.