Pladsen ved læge- og rådhus bliver mere gangbar

Forpladsen ved rådhuset i Store Heddinge renoveres i øjeblikket efter et ønske fra Ældrerådet og Handicaprådet, der ikke var glade for de brosten, som Rådhuspladsen var belagt med. Det har givet mange dårligt gående problemer - både når lægehuset og rådhuset skulle aflægges besøg.

Denne løsning kommer til at give en væsentligt forbedret tilgængelighed for gangbesværede idet chaussé-stensbeslægning og især asfaltbelægning er mere jævn at gå på.