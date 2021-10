De mindste børn i Hårlev får nu plads i Hotherdalen. Billedet er ikke fra denne institution. Foto: Henrik Fisker

Plads til Hårlevs mindste børn

Stevns - 19. oktober 2021 kl. 14:39 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Det akut opståede problem med manglende pasningsmuligheder for 0-3 årige børn i Hårlev har nu fundet sin løsning. Det meddeler børneudvalgsformand Steen S. Hansen (S) efter nogle uger, hvor sagen har været drøftet politisk bag lukkede døre, og forvaltningen har arbejdet på højtryk.

- Vi har afsøgt forskellige muligheder og er nået frem til, at børnehaven Hotherdalen udvides og bliver til en integreret daginstitution. Det bliver sådan, at den ene af de to stuer indrettes til seks vuggestuebørn, og at vi samtidig lejer spejderhytten på Vinkelvej hundrede meter væk, hvor de lidt større børn kan være, siger Steen S. Hansen.

Det er KFUM-spejderne, der ejer spejderhytten, og Stevns Kommune har aftalt at leje sig ind med forkøbsret.

- Vi overtager nøglerne på mandag 25. oktober og tager lokalerne i brug 1. november. Det bliver sådan, at alle forældre skal aflevere og hente deres børn på Hotherdalen. Det skyldes især, at parkeringsforholdene på Vinkelvej ikke er ordentlige, siger han og tilføjer:

- Om det bliver aktuelt at købe bygningen senere, afhænger af, hvordan børnetallet i Hårlev udvikler sig på længere sigt. Vi ved allerede nu, at der kommer flere 0-3 års børn senere, men vi har bedt forvaltningen regne på behovet fremover, siger han.

Konstruktivt samarbejde

Aftalen om at placere de seks vuggestuebørn på Hotherdalen er kommet i stand efter forhandlinger med såvel den daglige leder som forældrebestyrelsen.

- Jeg vil gerne kvittere for konstruktive snakke og imødekommenhed til at finde en løsning. Det har været afgørende for udvalget, at løsningen skulle findes lokalt i Hårlev, da vi ikke vil byde forældrene at skulle køre 20 kilometer mod syd for at få deres børn passet i Rødvig. Mange af dem pendler jo den anden vej, siger Steen S. Hansen.

Inden for de seneste dage er naboerne til spejderhytten blevet orienteret om, at der snart vil komme børnehavebørn i dagtimerne.

Ønsker tidligere varsel

Steen S. Hansen gentager sine udtalelser til DAGBLADET, at BUL-udvalget gerne ville have vidst noget før, at kommunen stod over for et pasningsproblem af de mindste børn i såvel Hårlev- som Strøby / Strøby Egede-området. Den aktuelle varsling om pladsmangel kom på udvalgets møde i juni.

- Vi registrerer jo, hvor mange børn der bliver født i kommunen, så det er vigtigt at have et løbende overblik over pasningskapaciteten. Det skal vi have helt styr på fremover, siger han.