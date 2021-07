Se billedserie Det er nu op til ejeren af den forholdsvis nye Peugeot, at få den fjernet igen. Foto: Erik Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Plader klippet og bilen efterladt i rabatten med besked til ejer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Plader klippet og bilen efterladt i rabatten med besked til ejer

Stevns - 23. juli 2021 kl. 13:02 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Politiet har i øjeblikket 20 verserende sager om hittegodsbiler og efterladte køretøjer. I går kom én mere til på Rødvigvej mellem Lille og Store Heddinge.

Bilister og cyklister, der har kørt på Rødvigvej til morgen, har sikkert lagt mærke til en rød Peugeot, som henstår uden nummerplader lige uden for byskiltet ved Lille Heddinge. DAGBLADET har derfor spurgt ind til bilen og søgt en mere generel indsigt i problemet med efterladte / dumpede køretøjer.

- Den omtalte bil har fået sine nummerplader inddraget i går på grund af restance. Det vil sige, at ejeren ikke har betalt sin lovpligtige ansvarsforsikring, så køretøjet til sidst bliver »efterlyst«, forklarer Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

En patrulje med ANPG-systemet (Automatisk NummerPlade Genkendelse, red.) får et »bip« i patruljebilen, hvis et registreret køretøj, hvor ejerafgifter ikke er betalt, træffes.

- Det er på samme måde, som hvis der var tale om f.eks. en stjålet bil. I dette og lignende tilfælde afmonterer politiet nummerpladerne uden skelen til, hvem føreren af køretøjet måtte være. Ejeren selv eller en person, der havde lånt bilen. Hvis føreren ikke er ejeren, får føreren naturligvis besked på at underrette ejeren om, at bilen er henstillet på stedet uden nummerplader. Der er i dette tilfælde tale om en fem år gammel bil, så mon ikke ejeren har en økonomisk interesse i at få bilen fjernet fra stedet, inden politiet sætter noget i gang, lyder det fra Martin Bjerregaard, der også oplyser, at ansvaret for at få fjernet bilen som udgangspunkt altid ligger hos ejeren.

I den konkrete sag er ejeren en 31-årig mand fra Amager.

Hvis fjernelse af bilen ikke sker, vil politiet anse bilen som hittegods og sørge for at fjerne den, og bilen vil så vil blive forsøgt solgt, hvis bilen udgør en værdi, til fordel for statskassen. Ved ringe værdi skrottes bilen.

Provenuet fra bortsalget minus omkostninger til eksempelvis borttransport og auktionssalg med videre tilfalder statskassen, men ejeren kan dog ved krav herom få det udbetalt senest ét år efter salget.

Martin Bjerregaard oplyser ogs, at politiet i øjeblikket har knap 20 verserende sager om hittegodsbiler og -køretøjer Det drejer sig også om eksempelvis campingvogne og trailere eller lignende køretøjer, der skal have nummerplade på ved brug på offentlige veje.

- Politiet er godt klar over, at denne type sager »fylder« i lokalområderne, fordi borgerne er trætte af køretøjer, der med tiden kan blive til »vrag«, når nogen måske med tiden finder på eksempelvis at knuse ruder eller lave anden hærværk mod et efterladt køretøj. Og ja - så pynter et efterladt køretøj som ofte heller ikke i landskabet, ligesom det nogen steder måske også optager en parkeringsplads i et beboelseskvarter, konkluderer Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.