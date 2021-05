Se billedserie Den traditionsrige pinsegudstjeneste i Boesdal Kalkbrud er i år aflyst for andet år i træk. I stedet bliver der flere lokale friluftsgudstjenester 2. pinsedag. Foto: Henrik Fisker

Pinsegudstjenesten i det fri holdes i år flere steder

Stevns - 21. maj 2021 kl. 06:55 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

I næsten 20 år har det smukke og naturgivne amfiteater over for Pyramiden i Boesdal Kalkbrud dannet rammen om Tryggevælde Provstis fælles pinsegudstjeneste under åben himmel. Her har kirkegængere fra 37 sogne mødtes på 2. pinsedag for at høre pinsens evangelium og synge på Grundtvigs salme: I al sin glans nu stråler solen, hvad enten den nu gjorde det, eller regnen silede ned.

Men sidste år stak coronapandemien en kæp i hjulet for arrangementet, og det gør den også i år. For selv om forsamlingsforbuddet udendørs nu er hævet til 100 personer, er der langt op til omkring 1000 kirkegængere, der mange gange har været forsamlet i Boesdal Kalkbrud til pinsegudstjeneste.

Læg hertil, at dele af kalkbruddet i dag er forvandlet til en byggeplads, mens fundamentet til det kommende besøgscenter for verdensarven tager form. Adgangsforholdene er dermed gjort mere besværlige, og disse to faktorer lagt sammen betyder, at provstiet nu for andet år i træk har aflyst den fælles pinsegudstjeneste mellem himmel og hav.

Men i år er der flere steder i provstiet fundet lokale erstatninger for friluftsgudstjenesten i Boesdal Kalkbrud. Fælles for dem er, at flere sogne er gået sammen om arrangementer, der kan samle op til de 100 personer, som reglerne pt. tillader udenfor. Hvis pinsen havde ligget 11. juni, ville der slet ikke have været nogen begrænsninger, da forsamlingsforbuddet udendørs helt ophæves fra den dato - som det ser ud lige nu.

Store Heddinge Kirkegård I Store Heddinge lægger Sankt Katharina Kirke rum til en fælles pinsegudstjeneste under åben himmel på den gamle kirkegård. Det foregår 2. pinsedag kl. 11.00 og er målrettet sognebørnene i Lille Heddinge, Højerup, Havnelev, Lyderslev, Frøslev og Store Heddinge sogne samt Stevns Valgmenighed. Alle præster ved de nævnte kirker deltager, og prædikant ved gudstjenesten er Lisbeth Bukh Pagh.

Musikken står fire blæsere for - de vil akkompagnere salmerne. Kirkesangerne fra alle kirkerne medvirker, ligesom medlemmer af Lille Heddinge kirkes kor, medlemmer af Sommerkoret og medlemmer af Sankt Katharina Kantori vil medvirke under ledelse af organisterne: Esben Nordborg Møller og Charlotte Muus Mogensen.

Der vil - ud over prædiken og fællessang - være nadver under hensyntagen til Covid-19 situationen og ligeså kirkekaffe efter gudstjenesten.

Deltagerne opfordres til at medbringe en tæppe eller en lettere stol. Såfremt vejret ikke arter sig, flyttes hele arrangementet ind i Sankt Katharina Kirke, hvor der er plads til en ganske stor menighed på 100 personer.

Vallø Slotspark Længere mod nord byder de fire præster i Team Nordstevns fra otte kirkesogne: Strøby, Valløby, Store Tårnby, Enderslev, Vråby, Himlingøje, Hårlev og Varpelev til pinsegudstjeneste 2. pinsedag kl. 11.00 ved Vallø Slot. Deltagerne samles på Drivhusplænen, der ligger omkring 100 meter vest for slottet.

Ved gudstjenesten medvirker organisterne: Peter Bruun og Nikolaj Skaaning, som sammen med kirkesangerne vil forestå fællessangen. Ud over de gængse pinsesalmer øver de i øjeblikket på to Beatles-sange: All You Is Love og Here Comes The Sun, oplyser sognepræst Kirstine Arendt.

Vemmetofte Kloster Gudstjenesten får som noget nyt alle fire præster som prædikanter. Efter gudstjenesten er menighedsrådene værter ved en kop kaffe eller te samt lidt sødt. I tilfælde af vedvarende regn aflyses gudstjenesten.

Endelig inviteres sognebørnene fra Hellested til fælles pinsegudstjeneste ved Vemmetofte Kloster - det foregår også 2. pinsedag kl. 11.00 ved det smukke kapel i skoven. Inde i kapellet vil der være musikere, mens de fire præster vil stå i døråbningen. Deltagerne opfordres til at medbringe havestol, solhat og paraply. Efter gudstjenesten byder de arrangerende sogne på et lille, udendørs traktement ved tehuset i Vemmetofte Klosters park.