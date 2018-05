Se billedserie Sådan ser ruten ud for dem, som skal gå 75 kilometer. Kort. Kortforsyningen

Pilgrimsmarchen rundt til 19 kirker i weekenden

Stevns - 31. maj 2018 kl. 06:08 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I den kommende weekend 2.-3. juni, afvikler spejdergruppen Klintekongen fra Store Heddinge for første gang Pilgrimsmarchen Stevns i fuld skala.

Efter en vellykket test i efteråret er spejdere fra hele Sydsjælland blevet inviteret til at deltage til marchen, som har en total distance på 75 kilometer.

50 spejdere fra Det Danske Spejderkorps, KFUM-spejderne og De grønne Pigespejdere vil på lørdag 2. juni starte på distancer fra 20 til 75 km. Ruten går rundt til alle 19 kirker i Stevns kommune, fra Sankt Katarina i Store Heddinge til Højerup gamle kirke.

Ideen har været på vej i et par år og startede med den iagttagelse, at man ved alle kirkerne har adgang til vand og toilet. Vigtige ting, når man er mange timer på landevejene. De sidste deltagere kommer måske først i mål efter 24 timer.

Ruten har været planlagt længe, men datoen er populær i andre sportsgrene. På samme dag er der Tøserunden og DM i cykling for hold - og især det sidste har fået spejderne til at ændre deres rute. Spejderne ville krydse Tryggevælde Å ad Tingvejen ved Hårlev efter at have besøgt Varpelev kirke, men broen bliver spærret i forbindelse med cykelløbet. Men man er ikke spejder for ingen ting. Spejderne har skaffet kanoer og krydser Tryggevælde Å fra nord for Varpelev til Lille Tårnby, hvor lodsejerne hjælper spejderne videre ved at give adgang til åen.

Mange kræfter er involveret i arrangementet. Der er ledere fra Klintekongen gruppe i Store Heddinge, Skt. Georgsgildet i Store Heddinge, tidligere spejdere med stor erfaring i afvikling af events, computerflok til at lave QR-koder til ind- og ud-checkning ved kirkerne, chauffører til transport, søsikkerhedsfolk og samaritere. Spejderne skal også have vådt og tørt undervejs, foruden mulighed for at hvile sig, så der er nok at se til.

- Planen er at Pilgrimsmarchen skal gentages. Nye ideer er allerede boblet op og måske bliver det DM i cykling, der giver marchen sit særkende, hvor man ud over at gå rundt til alle kirkerne skal krydse Tryggevælde Å på andet end gåben. Næste år kan starten gå fra en anden kirke. Ruten kan blive 100 km lang. Andre end spejderne deltager. Ideer er der nok af. Et er i hvert fald sikkert. Næste weekend er der ekstra mange folk på vejene på Stevns, lyder det fra Bo Gyldenkærne fra Klintekongen.