Den Magiske Maske - stilen fra Per O.?s hånd er på én gang let genkendelig og overraskende, fordi der altid er noget dragende over hans fantasifulde tegninger. Foto: LAGASHEV

Per O. udstiller på loftet - men uden fernisering

Stevns - 19. november 2020 kl. 17:55 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Per O. er kendt som manden, der har illustreret samtlige danske udgaver af den umådeligt populære bogserie om Harry Potter - og hans gengivelse af den unge troldmand har givet ham titlen af intet mindre end »verdens bedste omslagsillustrator«.

Han er også én af de få, der i de senere år har høstet størst anerkendelse som tegner af det danske julemærke - første gang i 2016, hvor mærket blev så efterspurgt, at Julemærkekomiteen bad ham komme med et nyt bud i 2019.

Per O. Jørgensen bor i Stikkelsbærlandet, som naturstykket ud til Køge Bugt mellem Maglebyskoven og Gjorslev kaldes. Det er her, at en række af hans værker er blevet til gennem flere årtier. Han har arbejdet som professionel illustrator og billedkunstner siden 1986, men det store gennembrud som anerkendt tegner kom uden for diskussion med omslagene til Harry Potter-bøgerne.

Genren bevæger sig typisk i fantasy-stilen og er brugt af en række forlag - og bl.a. har han illustreret den lokale børnebogsforfatter Charlotte Blays bøger.

Mindre kendt er det formentlig, at Per O. også - og i de senere år i stigende omfang - har dyrket maleriet og altså kastet sig over bundne opgaver, som ikke er bestilt af et forlag eller en kulturinstitution. Det er der kommet en række spændende værker ud af - og nogle af dem kan fra på lørdag ses på Kulturloftet ved galleriets sidste udstilling i år.

Normalt arrangerer Kulturloftet en fernisering med tale, hvidvin og chips, men det har coronarestriktionerne nu også en stopper for. I stedet har bestyrelsen aftalt med Per. O., at han blot er til stede på lørdag kl. 11 og halvanden time frem, hvor han gerne fortæller om sine værker, som ud over malerier også vil omfatte enkelte kunsttryk.

Formand Hans Jørgen Lund Jensen giver Per. O. følgende skudsmål med på vejen nu, hvor han ikke skal holde sin sædvanlige ferniseringstale:

- Per O. er en seriøst arbejdende, professionel kunstner, hvis udtryk ofte er dramatisk, hvad enten der er tale om malerier, portrætter, illustrationer eller tegninger. Per O.'s stil er som regel let at genkende. Han arbejder med farver, malet med olie på akvarelpapir i en perfektionistisk, naturalistisk stil - ofte suppleret med detaljer af ornamentik. Per O. lægger stor vægt på at læse og forstå forfatteren og værket, inden han skaber sine omslagsillustrationer. Han udarbejder som regel et stort antal delskitser og skitser i blyant, inden det færdige værk males på papiret. Disse blyantsskitser er ofte meget detaljerede - og et helt værk i sig selv, siger han.

Udstillingen kan ses i bibliotekets betjente åbningstid til og med lørdag 19. december.