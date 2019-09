- Det er en stor ære at få lov at tegne årets julemærke, siger Per O. Jørgensen. Pressefoto

Artiklen: Per O.: En stor ære at tegne julemærket

Per O.: En stor ære at tegne julemærket

Sådan siger Per O. Jørgensen, der for anden gang på fire år skal tegne årets julemærke. Han er én af landets mest efterspurgte illustratorer til navnlig børnebøger, og han blev kendt både herhjemme og i udlandet, da han leverede forsidetegningerne til samtlige bøger i den umådeligt populære Harry Potter-serie.

- Jeg sagde straks pænt ja tak til opgaven, for det er en stor ære at få lov at tegne julemærket. Samtidig er det et virkeligt godt formål at støtte.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her