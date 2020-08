Den afholdte kirkesanger Per Maimann runder 75 år den 2. august. Foto: Rikke Michael Hansen

Per Maimann fylder 75 år

Stevns - 01. august 2020 kl. 17:12 Af Klaus Slavensky Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kirke- og korsanger Per Maimann fylder 75 år søndag den 2. august.

Per Maimann har i adskillige år været et kendt ansigt for mange stevnsboer.

Et liv i musik Han har virket som kirke- og korsanger i over 35 år, og været med ved livets glædelige begivenheder såvel som sørgelige stunder, og det er blev til adskillige barnedåb, bryllupper, begravelser, gudstjenester og højmesser.

Per Maimann er født i Hellested, som nummer tre ud af fem søskende, og voksede op med en mor som var enke. Derfor startede arbejdslivet for Per Maimann, da han var 10 år.

Kirkesangeren har fyldt mange kirkerum ud med sang, bl.a. Sankt Katharina Kirke i Store Heddinge, Magleby Kirke og Holtug Kirke, samt masser af kirker uden for halvøen Stevns. Per Maimann har også haft plads i adskillige kor som bl.a. tæller Mandskoret, Tryggevældekoret og Sommerkoret.

Socialt engagement Der er musik i tenoren Per Maimanns hjem, idet han er gift med organist, korleder og dirigent Birte Rasmussen, og det gennemmusikalske ægtepar har bidraget med deres fælles passion til mange arrangementer på Stevns.

Per Maimann har heller aldrig været bange for at træde ud af kirkedøren, som bl.a. ved et fem års fødselsdagsarrangement for det sociale værested Café Stevnen i 2017, hvor både han og Birte Rasmussen optrådte med stevnske sange.

Og den tidligere garderhusar kender sin sangskat, idet han har bl.a. studeret kirkemusik ved Løgumkloster. Sangen er heller ikke lagt helt på hylden, da han stadig lader tonerne gjalde i kirkerne i Holtug og Magleby, og så er der også tid til forstandige spil bridge og daglige cykelture på det skjønne Stevns.

Dagen fejres under private former.