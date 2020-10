Når det ellers ikke er coronatider, er der ofte underholdning på programmet til pensionisternes sammenkomster på Mødestedet om tirsdagen. Foto: Jette Nielsen, brugergruppen

Pensionisternes mødested runder 50 år

Stevns - 31. oktober 2020 kl. 14:37 Kontakt redaktionen

Et fast holdepunkt for mange efterlønsmodtagere og pensionister i Hårlev og omegn runder på tirsdag 4. november et skarpt hjørne. Der er selvfølgelig tale om Mødestedet på Bredgade, der fungerer som et kommunalt forsamlingshus, som foreninger og andre ikke-kommercielle brugere kan reservere til deres sammenkomster.

Stedet har nemlig i nu 50 år fungeret som samlingssted for dem, der har sagt farvel til arbejdslivet og goddag til otiumtilværelsen, og som derfor har plads til - og måske brug for - at komme ud og dele dagligdagen med andre i samme båd.

Men de ældre i byen har dog ikke holdt til på samme adresse i alle 50 år. Mødestedet opstod i 1970, da den nydannede Vallø Kommune overlod nogle kælderlokaler i Bredgade til byens pensionister. Nogle år senere flyttede de dog til den gamle brugsforening i Hårlev, der lå på Bygaden ved indkørslen til Hotherskolen. De såkaldte omsorgslokaler lå der, hvor der i dag er skolefritidsordning.

Da Vallø Kommune omkring 1980-81 købte det gamle fjerkræsslagteri og æggepakkeri i Hårlev, kom dette til at rumme Hårlev Bibliotek, og her blev også plads til, at Mødestedet kunne flytte ind. Og her har masser af ældre med mod på livet foldet sig ud lige siden.

I dag hører Mødestedet til under Stevns Bibliotekerne og drives primært af frivillige kræfter. Det har altid været et samlingspunkt, hvor man har kunnet mødes om mange forskellige aktiviteter.

- Gennem årene er der blevet spillet masser af petanque, lavet håndarbejde, afholdt dansehold og gået stavgang, og før i tiden kunne man også møde andre medpensionister til en bid mad. I dag er der stadig gang i blandt andet stolegymnastik, et sangkor og et hold, der knipler, fortæller Esther Berg, som er med i Brugergruppen Mødestedet.

Hver tirsdag tilbyder Brugergruppen også et væld af aktiviteter, blandt andet foredrag, koncerter, busture og bankospil, som der altid er stort fremmøde til.

Mødestedets jubilæum skulle have været fejret ved en reception for Mødestedets brugere, hvor der var planlagt servering af champagne og småkager. Men statsministerens udmelding om nye restriktioner med skærpede retningslinjer betyder, at receptionen er udsat til bedre tider.