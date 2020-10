Pensionistbanden - som her ses fra opførelsen af »Elverhøj« i foråret 2019 - var helt klar til at opføre en ny revy, men den bliver nu udsat indtil videre på grund af coronarestriktionerne. Foto: Sabine Kleinhout

Pensionistbandens revy er udsat

Det skyldes coronarestriktionerne, hvor Rødvig Borgerforening - som Pensionistbanden er en del af - ikke i den aktuelle situation kan påtage sig ansvaret for at gennemføre revyen.

- Det er ærgerligt, for vi står med en færdig revy med 28 numre klar til opførelse. Men jeg respekterer naturligvis beslutningen og håber på, at vi kan gennemføre revyen på et senere tidspunkt. Vi mødes igen efter nytår og diskuterer mulighederne til den tid, siger Grethe Fischer, der er instruktør for revyen.