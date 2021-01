Pensioneret pilot udgiver bog og debuterer som forfatter

Kurt Birk bor ude midt i Gjorslev Bøgeskov. Her har folkepensionisten haft et manuskript liggende i skrivebordsskuffen, som han nu har udgivet som en fysisk bog via Saxo Publish. Dermed debuterer han også som forfatter.

Mange går med en drøm om at udgive en bog. En drøm om at blive forfatter. Den drøm har netop materialiseret sig for folkepensionisten Kurt Birk, der i sin erhvervsaktive alder var både pilot og flyve-instruktør.