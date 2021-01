Pengekassen i fitnesscenter er meldt stjålet

Fit & Sund i Store Heddinge har under coronanedlukningen haft indbrud - det skete natten til lørdag mellem kl. 2 og 3. Hoveddøren er blevet tvunget op med et hårdt skulderskub. Der er spor af færden fra hoveddøren til receptionen og omkring receptionen. En pengekasse, der indeholdt sedler og mønter, samt et nøglebundt er meldt stjålet.