Adgangen til det nye testcenter i Hårlevhallen sker gennem en ny indgang i hallens gavl mod vest. Foto: Henrik Fisker

Pendlere ønsker længere åbningstid på testcenter

Stevns - 22. januar 2021 kl. 12:33 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Det nye testcenter for Covid-19 åbnede onsdag i Hårlevhallen efter knap tre måneder på Stevnshøj i Store Heddinge. Her er der nu indrettet testfaciliteter i den store hal 1, der er lukket for normale aktiviteter i coronatiden.

Besøgende på testcentret har fået en ny indgang til hallen i gavlen mod vest, og efter podning i halsen forlader de hallen gennem en anden nyetableret dør ud i det fri.

Da DAGBLADET besøgte testcentret torsdag eftermiddag, var der særdeles god plads i hallen, og man kunne gå direkte frem til modtagebordet og blive registreret. Turen derhen gik gennem en interimistisk labyrint, hvor afspærringer med pæle og rullebånd samt tapede markeringer på gulvet anviste, hvordan man kunne holde afstand til de øvrige i køen.

Testcentret holder åbent mandag til fredag kl. 10-15, og et opslag på nettet under coronaprover.dk viser, at der er adskillige ledige tider at få. Sundhedsmyndighederne vil dog gerne have endnu flere til at bestille tid til en test for at bryde eventuelle smittekæder, men det er tilsyneladende svært at nå for en del pendlere inden for åbningstiden.

Det kan man forvisse sig om på Stevns Kommunes Facebook-side, hvor flere efterlyser længere åbningstider på testcentret:

»Det kunne være så rart, hvis at der bare én eller to gange var åbent til kl. 17 -18 -19 eller 20, så vi, der er på arbejde hele dagen, også havde mulighed for at blive testet inden for kommunegrænsen og ikke nødvendigvis skal bruge flere timer om ugen på at køre til Næstved, Roskilde eller Slagelse for at få en PCR-test«, skriver således Charlotte Jensen.

Det er dog ikke Stevns Kommune, men Region Sjælland, der driver testcentret og har ansvaret for åbningstiden. Borgmester Anette Mortensen (V) skrev imidlertid torsdag på sin Facebook-profil i et opslag - der i øvrigt handlede om regeringens kritik af kommunerne for ikke at have benyttet sig af muligheden for lyntest af bl.a. plejepersonale - at hun er enig i kritikken:

»Derudover er det lokale testcenter kun åbent mellem kl. 10-15 - det duer simpelthen ikke i en pendlerkommune!«.

Med til historien hører, at Region Sjælland kort før jul skruede op for åbningstiden på det stevnske testcenter - fra to til fem dage om ugen.