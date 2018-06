Pendlere får rabat på turen til København

Folketinget har før sin sommerferie afsat en pulje på 60 millioner kroner, der skal bruges til at kompensere de daglige pendlere, der blev hårdest ramt, da Movia i januar 2017 ændrede sit takstsystem. Sammen med visse kommuner i Nordsjælland gik det især ud over stevnsboerne, hvor et periodekort på 30 dage mellem Rødvig / Store Heddinge og København H steg fra 1385 til 1800 kroner. I første omgang havde Movia endda lagt op til, at prisen skulle stige til 2050 kroner om måneden.

Prisstigningen på et pendlerkort kom dermed op på 30 procent, mens taksten for at køre med rejsekort på samme strækning steg fra 48 til 91 kroner. I begge tilfælde skyldes stigningen, at Movia afskaffede den såkaldte alle zoner-rabat, der før januar 2017 lagde et loft på billetprisen ved ni zoner. Der er i alt 14 zoner mellem Rødvig og København H.