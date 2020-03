Foto: Erik Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Pedeller frustrerede over ikke at være blevet hørt af politikerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pedeller frustrerede over ikke at være blevet hørt af politikerne

Stevns - 08. marts 2020 kl. 05:56 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

16 medarbejdere skal til at have en ny hverdag. Pedellerne og de tekniske servicemedarbejdere, der i øjeblikket er tilknyttet de tre folkeskoler på Stevns, skal alle samles organisatorisk under Stevns Ejendomme med indgangen til 2021. Og dermed er deres ansættelse ikke tilknyttet den enkelte skole.

Det besluttede kommunalbestyrelsen på sit seneste møde - dog uden Enhedslistens to stemmer.

Beslutningen blev truffet på et grundlag, hvor man endnu ikke har hørt, hvad de involverede har at sige i den sammenhæng. Det affødte et spørgsmål fra salen i spørgetiden for borgerne. Ole Schrøder er selv servicemedarbejder på Store Heddinge Skole.

- Folk har virkeligt været frustrerede over pludseligt at finde ud af, at hele vores arbejdsplads er under omstrukturering, uden man hverken er blevet informeret om det eller har haft mulighed for at komme til orde. Vi er 16 medarbejdere i alt. Det havde vel ikke været så svært at høre, hvad vi havde at sige. Hvorfor er vi ikke blevet hørt?, lød det fra servicemedarbejderen i spørgetiden, efter politikerne i kommunalbestyrelsen havde taget beslutningen 10 minutter tidligere på det seneste møde.

Oplyst grundlag eller ej

Normalt plejer politikerne at træffe beslutninger »på et oplyst grundlag«, som det så smukt hedder. Det mente Ole Schrøder bestemt ikke, der kunne være tale om her.

- Jeg kan godt se, at der kan være nogle fordele ved at samle alle i et samlet korps. Men der er bestemt også nogle betænkeligheder, sagde han til den samlede kommunalbestyrelse.

Enhedslistens Sejer Folke argumenterede under behandlingen af punktet på dagsordenen for, at man burde udskyde beslutningen.

- Vi bliver nødt til at opveje fordele og ulemper bedre op imod hinanden, inden vi træffer beslutningen. Jeg kan også godt se, at der kan være nogle store fordele ved at samle det under ét, men jeg kan bestemt også se nogle store betænkeligheder. Derfor mener jeg, at vi skal lade pedellerne komme til orde og derfor sende sagen i høring i dag. Lad os få sagen fuldt belyst ud fra en høring, inden vi træffer en beslutning. Det skal være mit forslag, sagde han.

Flemming Petersen (V), der er udvalgsformand for fagudvalget, der har haft med sagen at gøre, mente derimod, at der har været en proces, hvor forarbejdet er gjort godt nok.

Henning Urban Dam Nielsen (S) stemte for med ordene:

- Min forventning er, at der kommer en hvidbog i løbet af det næste haleve år, og så vil jeg holde Flemming Petersen op på, at der stadig er en proces.

Omvendt proces

I den sammenhæng mente Sejer Folke, at det altid er nemmere at føle sig hørt, hvis det sker, inden beslutningen reelt bliver taget.

Efter den lokale servicemedarbejders spørgsmål fra salen svarede den socialdemokratiske gruppeformand Steen S. Hansen:

- Nu har vi vedtaget at gå videre i processen. Men I bliver hørt nu, og så kommer sagen retur til kommunalbestyrelsen, inden 1. januar 2021, hvor det skal træde i kraft. Det er det, vi har besluttet i dag, svarede han til Ole Schrøder.