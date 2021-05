Annelise Nielsen fra Engvang Frugt i Strøby og hoteldirektør Claus Pedersen fra Konference og Hotel Klinten i Rødvig står gerne på mål for et godt lokalt samarbejde for at sikre lokalt producerede fødevarer i de lokale restauranter på Stevns. Fotocollage: Verdensarv Stevns

Partnerprogram for en verdensarv binder tingene sammen

Stevns - 17. maj 2021 kl. 05:52 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Partnerprogrammet er et tilbud til alle virksomheder, organisationer, kunstnere og foreninger om at være partner med verdensarven på Stevns.

Programmet er opstået i et samarbejde mellem Stevns Erhvervsråd og Verdensarv Stevns og rummer i øjeblikket over 100 partnere, som ønsker at bruge verdensarven til at skabe en god og bæredygtig udvikling for hinanden og for Stevns.

Idéen er Unescos. Det har nemlig vist sig, at hvis lokalområdet tjener penge på verdensarven, så bliver der også passet bedre på den. Unesco kalder det bæredygtig turisme.

I 2020 har nye arbejdsgrupper af partnere sat sig for yderligere at styrke den bæredygtige turisme frem mod åbningen af Besøgscenter Stevns Klint i 2022, hvor der åbner sig et helt unikt vindue, hvor mange øjne rettes mod Stevns.

Partnerne arbejder for, at de mange gæster og nysgerrige øjne vil møde et område, hvor bæredygtighed, kvalitet og gode oplevelser går hånd i hånd. Derfor har de kastet sig over at styrke den bæredygtige turisme på tre helt afgørende områder: Oplevelser, mad og biodiversitet.