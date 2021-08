Se billedserie Efter i flere år nærmest at have stået »ubrugte hen«, så er der blevet virkelig rift om de to stik på ladestanderen ved Nytorv i Store Heddinge. Foto: Erik Nielsen

Paradoks udskyder planer om flere ladestandere til el-biler

Stevns - 11. august 2021 kl. 12:23 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Flere og flere el- og hybridbiler dukker op rundt omkring, men etableringen af flere ladestandere på Stevns halter efter - forvaltning har udskudt en anlægsplan på grund af en udtalelse fra Ankestyrelsen, som efterlader Stevns og andre kommuner

med det samme paradoks, som er kendt ved etablering af mobilmaster.

Opstilling af ladestandere til offentligheden befinder sig i en juridisk gråzone. Det har en udtalelse fra Ankestyrelsen til Frederiksberg Kommune vist, og det har fået forvaltningen i Stevns Kommune til at træde på bremsen i forhold til at udarbejde en plan for anlæg af ladestandere til el-biler på Stevns.

Det blev politikerne i Stevns Kommunes Plan-, Miljø- og Teknikudvalg orienteret om på et af deres sidste møder inden sommerferien.

- Vi bliver nødt til at afvente. En afgørelse fra Ankestyrelsen gjort, at en række ting skal afklares, inden vi kan gå videre med de ønsker vi kunne have til opsætning af nye ladestandere i Stevns Kommune, og hvordan det i givet fald skal finansieres, forklarer Flemming Petersen, der er formand for PMT over for DAGBLADET.

Han peger på, at der juridisk set er flere løse ender, som skal afklares, inden kommunen kan gå videre med ønsker og planer for flere ladestandere til el-køretøjer.

Pålagt flere standere Frem mod 2025 skal der i følge en ny bekendtgørelse fra Transport- og Boligministeriet opstilles langt flere ladestandere til elbiler ved ejendomme og arbejdspladser. Dette har også betydning for kommunens offentlige parkeringspladser.

Men opstilling af ladestandere til offentligheden befinder sig i en juridisk gråzone, og det er et dilemma, som binder landets fremsynede kommuner. Således har Frederiksberg Kommune skrevet til Ankestyrelsen, hvor kommunen har bedt styrelsen om en udtalelse om kommunens muligheder for at engagere sig i etablering af el-ladestandere.

Ankestyrelsen udtalelse Kommuner kan ikke med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne betale for etablering af offentligt tilgængelige el-ladestander. Det har Ankestyrelsen afgjort med en udtalelse tidligere i år.

Kommuner kan heller ikke betale for grundinstallationer og montage af el-ladestandere og herefter udbyde driften heraf.

Dog er det Ankestyrelsens vurdering, at kommuner vil kunne betale for etablering af og drive el-ladestandere til brug for kommunens egen bilpark - men det vil altså ikke være offentligt tilgængelige ladestandere.

Samtidig stiller den ovennævnte ladestanderbekendtgørelse krav til, at kommunen skal etablere ladestander.

- Når Ankestyrelsen samtidig meddeler, at kommunerne ikke må finansier eller medfinansier dette, så opstår der et paradoks, som betyder, at hvis placeringen af en ladestander ikke forventes at kunne forrente sig for en privat udbyder af en ladestander, så kommer der ingen ladestander op. Og det vil jo nok få betydning for flere områer i en landkommune som Stevns, hvor vi af erfaring ved, at det er svært at få private investorer, hvis det ikke er en »god forretning«, siger formanden PMT.

Han og kommunen må derfor afvente, at der kommer en afklaring på dette paradoks landspolitisk.

- Man har set det i forbindelse med etablering af mobilmaster, og nu ser vi det i forhold til el-ladestandere. Men private investorer bliver nødt til at tage »den mindre gode forretning«, hvis de vil have del »i den gode forretning«. Ellers bliver vi ladt i stikken i en landkommune som vores, konkluderer Flemming Petersen.