Partiformand Søren Pape Poulsen var fredag et smut forbi Stevns, hvor han sammen med blandt andre partikollegaen og borgmesterkandidaten hos de Konservative på Stevns, Mikkel Lundemann Rasmussen besøgte Christian Christensens virksomhed: Dryk.

Pape fik smagt på havredrik fra Stevns da han gæstede Dryk

Stevns - 17. september 2021 kl. 19:07 Kontakt redaktionen

I selskab med den konservative vælgerforening og borgmesterkandidat Mikkel Lundemann besøgte Søren Pape Poulsen fredag formiddag virksomheden Dryk. Pressen var ikke inviteret, men partiforeningen har sendt en pressemeddelelse og fotos fra besøget hos den lokale virksomhed i vækst.

Det sker på et marked, som er nyt og banebrydende. Og netop det fik partiformanden et indblik i, på lageret hvor havre- og plantedrikkene står klar til salg.

Initiativer bremses Dryk eksporter i dag til store dele af verden, på et marked, som er i sin spæde start. Derfor møder iværksætterne, der går forrest, ofte lidt modstand på vejen. Den del noterede særligt Søren Pape sig.

- Det skal være nemt at drive virksomhed i Danmark. Vi kan ikke have, at en god idé drukner i rigid lovgivning og bureaukrati, siger han ifølge den udsendte pressemeddelelse.

Fik smagsprøver På besøget fik Søren Pape og vælgerforeningen lov at smage på Dryk's plantedrikke - men fik også en fortælling, fra direktør Christian Christensen om de muligheder, der ligger for produktion og eksport på det internationale marked.

- Fra en lade på Stevns rækker vi ud til hele verden med vores produkter. Jeg er glad for politikerne vil besøge os og lytte til den hverdag vi møder. Det kniber med de grønne initiativer på Christiansborg og forhåbentligt tager Søren Pape lidt godt med herfra, som i fremtiden gør det lettere for os at drive virksomhed, udtaler Christian Christensen.

Søren Pape mener, at Danmarks fremtid er grøn og den proces skal vi have skub i.

- Jeg har taget en masse gode inputs med mig - der er en masse som vi kan forbedre, så forholdene for producenter som Dryk bliver bedre i fremtiden, lyder det fra den konservative partiformand.

Lokal opbakning Besøget var arrangeret af den lokale borgmesterkandidat Mikkel Lundemann og den konservative vælgerforening. Udover et signal om, at Søren Pape støtter Mikkel Lundemann som borgmesterkandidat, blev det også en anledning til at drøfte, hvad der kan gøres fra kommunal side.

- Vi står med en meget unik mulighed for, at en Stevns virksomhed kan blive én af de førende producenter i verden indenfor plantedrikke. Jeg er enormt glad for at Christian og Dryk valgte Stevns - den tillid skal vi gengælde med en knaldgod service og opbakning fra kommunal side, lyder det således fra borgmesterkandidaten.