Påvirket mand på ulovlig banemotorcykel torpederede to triatleter

I et af vejsvingene kom han over i de modkørendes vognbane, hvor den 26-årige stødte sammen med to triatleter, der var ude at træne på cykel.

Den ene af trialtleterne var 20-årige Anne Holm fra Store Heddinge, der trænede sammen med en 21-årig mandlig klubkammerat.