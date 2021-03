Påkørte modkørende cyklist og er nu dømt

En ankesag med en 32-årig mand fra Stevns, der 2. juni 2018 påkørte en modkørende cyklist på Strandvejen ved Strøby, skulle i dag have været afviklet ved Østre Landsret efter, at manden ankede byretsdommen. Nu har han frafaldet sin anke, og dommen fra Retten i Roskilde står dermed ved magt.

En 32-årig mand fra Stevns blev ved Retten i Roskilde dømt for at have påført en modkørende cyklist kraftige brud og varige mén ved uforsvarlig kørsel på Strandvejen ved Strøby. Den dømte ankede dommen til landsretten, men har nu frafaldet anken.

