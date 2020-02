Styrelsen for Patientsikkerhed har nu ophævet sit påbud til Sygeplejen Stevns efter to kritiske rapporter henholdsvis i 2018 og 2019. Foto: Allan Nørregaard

Påbud til Sygeplejen er nu ophævet

Kritikken blev oprindeligt fremsat efter et tilsynsbesøg i august 2018. Dels var der ikke tilstrækkeligt styr på medicinhåndteringen, dels var dokumentationen af patienternes tilstand ikke i orden. Ved et opfølgende besøg i maj 2019 var der kommet orden i medicinhåndteringen, mens kommunen fik et skærpet påbud om bedre journalisering. Det skete med ordene: »større problemer af betydning af patientsikkerheden«.

stevns: Styrelsen for Patientsikkerhed har efter et kontrolbesøg i efteråret nu ophævet sit påbud og dermed sin alvorlige kritik af forholdene i Sygeplejen Stevns.

