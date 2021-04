På hesteryg rundt om Gjorslev

Arrangørerne oplyser, at man på grund af Covid19 skal tilmelde sig pr. sms på telefon 53 54 55 50, hvor man oplyser rytter og eventuelt hjælper / tilskuer. Tildeling af pladser bliver efter først til mølle-princippet, og ryttere prioriteres frem for hjælpere / tilskuere.

Prisen for at deltage i årets Gjorslev Jagt er 80 kroner for medlemmer af Østsjællands Rideklub, mens prisen for ikke-medlemmer er 100 kroner.