Fagforbundene for de offentligt ansatte har ved flere lejligheder demonstreret for "tryghed og velfærd". Nu indkalder de til en "happening" onsdag eftermiddag, hvor de håber at komme i dialog med politikerne, der skal til kommunalbestyrelsesmøde samme dag. Foto: Henrik Fisker

Overenskomstslag ved rådhus

- Vi har brug for en fælles løsning til gavn for alle og få stoppet den truende lockout, der vil lamme hele landet, lyder budskabet fra fagforeningerne for de offentligt ansatte på Stevns.

- Formålet med happeningen er at komme i dialog med de lokale politikere om, hvordan vi finder en løsning på den fastlåste situation omkring en ny overenskomst for de offentligt ansatte. Kommunalpolitikere har som arbejdsgivere mulighed for at påvirke forhandlerne på deres side til at finde en løsning, som også respekterer medarbejdernes ønsker, siger Jens Kristian Larsen, der er kommunikationsmedarbejder i BUPL Sydøst.